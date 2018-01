Einde Australian Open voor Kiki Bertens na nederlaag met perspectief tegen nummer 2 van de wereld

Groot kampioen

Wozniacki was even nerveus, omdat ze werd getest. Maar toen het nodig was, speelde ze als een groot kampioen Raemon Sluiter

De bizarre slotgame van set 2 illustreerde opnieuw dat Wozniacki juist op de big points domineerde. De vaak theatrale Deense beklaagde zich over van alles en nog wat en was furieus na een terechte `overrule' van de umpire, die het punt aan Bertens gaf. Op 15-40 herpakte Wozniacki zich, werkte in totaal vier breakpoints weg en sloeg uiteindelijk toe op haar vierde matchpoint.



Sluiter: `Wozniacki was even nerveus, omdat ze werd getest. Maar toen het nodig was, speelde ze als een groot kampioen.'



Het huiswerk voor Bertens is overzichtelijk. Ze zal nooit de gratie hebben van een balletdanser, zo soepel over de baan bewegen als Wozniacki. Toch zal ze niet alleen moeten investeren in mentale weerbaarheid, maar ook op snelle ondergronden haar voetenwerk moeten verbeteren. Bertens, instemmend: `Op gravel krijg ik meer tijd om mijn zware spinballen te spelen. Op snellere baansoorten sluipen nog te vaak de twijfels in mijn spel.'



Na de tweede avondpartij in Melbourne lag Bertens om twee uur 's nachts eindelijk in bed. Ze beloofde zichzelf een rustige nacht. 'Ik moet realistisch zijn, Wozniacki is nu nog beter dan ik. Ik ben op de goede weg, speel aanvallender dan voorheen. Ik heb op de Australian Open voor het eerst de derde ronde gehaald, ik neem mijn agressieve spel op hardcourt mee naar de rest van het seizoen. Maar Wozniacki liet me ook zien waaraan ik moet werken.'