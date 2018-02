Eigenlijk is schaatsen nog steeds een fundamenteel raadsel

Dertig centimeter per seconde, zo'n kilometer per uur. Het zijn nog niet echt olympische recordsnelheden waarmee in het laboratorium van Tjerk Oosterkamp in het Leidse Oortgebouw een nagebootste schaats over een nagebootste ijsvloer heen en weer gaat, aangedreven door een zachtzoemende elektromotor. Op een schermpje licht een gele bibberlijn op, waarmee als alles meezit misschien een nieuwe theorie over schaatsen bewezen kan worden. Te laat voor de Olympische Spelen in Pyeongchang, maar wetenschappelijk niet minder interessant.