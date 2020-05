Eigenaar Gün haalt Turkse mediatycoon als investeerder naar Fortuna

Turkse mediatycoon Avun Ilicali (r). Beeld Getty Images

Met de komst van investeerder Ilicani hoopt Gün ‘de volgende stap te zetten’ in de toekomst van Fortuna, dat twee jaar geleden promoveerde naar de eredivisie en zestiende stond in de door het coronavirus afgebroken competitie. Ilicani (50) is buitengewoon populair in Turkije, als mediagigant met succes tot ver buiten de landsgrenzen. Hij won tal van prijzen en staat in de top-500 van invloedrijkste wereldburgers van het blad Variety, een tijdschrift over de wereld van het entertainment.

‘Hij is een selfmade man, begonnen als sportjournalist’, aldus Gün. Ilicani vergaarde populariteit in Turkije als hoofdrolspeler in de show Acun Firarda waarbij hij over de wereld reisde en meer dan honderd landen bezocht. Op Twitter heeft hij 5,3 miljoen volgers, op Instagram 12 miljoen.

Hij werd rijk door zijn in 2004 opgerichte mediabedrijf Acun Medya en is eigenaar van de Turkse zenders TV8 en TV8,5. Hij bedacht zelf spelshows of importeerde bekende formats. Het gaat om internationale hits als The Voice, Got talent, Dancing with the stars, Master chef en Deal or no deal.

Hij is de bedenker van het concept Exathlon, een kruising tussen sport en reality-tv. Het programma is al uitgevoerd naar de Verenigde Staten, Brazilië, Mexico, Colombia, Roemenië en Hongarije. Momenteel heeft hij ook succes met de show Survivor. Gün: ‘Dergelijke programma’s halen extreme kijkcijfers, zeker nu veel mensen vanwege het coronavirus thuiszitten.’

Gün en Ilicani beschouwen elkaar als vrienden. Gün: ‘We hebben op dezelfde internationale middelbare school in Istanbul gezeten, hoewel niet bij elkaar in de klas, want hij is zes jaar ouder. We kennen elkaar en vertrouwen elkaar. Als we straks weer vrij kunnen reizen, hoop ik dat we onze intenties op papier kunnen vastleggen. Wat hij in Fortuna ziet? Acun is helemaal gek van voetbal. Hij heeft het ideale profiel om als partner van ons te fungeren. Ik denk dat we met zijn hulp een goede ontwikkeling kunnen doormaken.’ De bedoeling is dat Gün voorzitter en eigenaar blijft van de club, hoewel daarover nog niets met zekerheid valt te zeggen.

Intussen meldt streekgenoot Roda JC, afgezakt naar de onderste regionen van de eerste divisie, de komst van een groep nieuwe, regionale investeerders, te weten Stijn Koster, Bart Peels en Roger Hodenius. Die laatste is een van de topmannen van Flow Traders, een beursgenoteerd bedrijf dat zelfs nu uitstekende resultaten boekt. Roda krijgt een andere structuur, mede omdat oud-aandeelhouders als de Zwitserse Rus Korotajev definitief van het toneel zijn verdwenen. De investeerders dragen de komende jaren zeker 1,5 miljoen euro per seizoen bij.