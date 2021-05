Egan Bernal neemt voorschot op Giro-zege, met overmacht wint Colombiaan de koninginnenrit

Egan Bernal verstevigt zijn positie als leider van het algemeen klassement door op maandag ook de koninginnenrit van de Giro te winnen. Beeld AFP

Zijn concurrenten hoeven er niet op te hopen tijd goed te maken op de rozetruidrager in de afsluitende, vlakke tijdrit in Milaan. De Noor Tobias Foss, die gedurende de Giro als kopman van Jumbo-Visma kwam bovendrijven, is de beste tijdrijder van alle toptienrenners. Foss staat na Bernals strafexpeditie van maandag op de negende plaats op 8 minuten en 20 seconden.

‘Ik had me voorgenomen vandaag iets speciaals te doen’, zei Bernal nadat hij als eerste in wintersportdorp Cortina d’Ampezzo over de finish was gegaan. ‘Ik wilde laten zien dat ik terug ben in the game. En ik wilde dat doen in mijn roze trui.’ Dat bedoelde Bernal letterlijk: in de laatste honderd meter, op spekgladde kinderkopjes van een licht oplopende weg, frummelde hij zijn strakke, donkere regenjasje uit, propte het bij zijn rug onder zijn ‘maglia rosa’ en had precies op tijd de handen vrij om op de streep een wijds zegegebaar te maken. ‘Je wint immers niet elke dag in het roze’, zei Bernal, die pas voor de tweede keer een etappe pakte in een grote ronde.

De eerste was zondag 16 mei waar hij op het onverharde pad naar de top van de Campo Felice klassementsleider werd. Na die negende etappe bouwde Bernal zijn voorsprong eerst uit in de elfde, ‘wittewegenrit’ en zaterdag in rit veertien naar de gevreesde Monte Zoncolan.

Lijden op de fiets

Op de top daarvan ging een Italiaanse renner, die weinig kenners hadden aangekruist, als eerste over de finish: Lorenzo Fortunato. Lijden op de fiets kreeg met het zijne een gezicht, vooral nadat de 25-jarige Fortunato 2,3 kilometer voor de streep wegreed bij Jan Tratnik (31). Deze Sloveen was als eerste weggesprongen van een kopgroep van zeven renners die met een comfortabel ogende voorsprong aan de beklimming van de Zoncolan begon. In die groep een uiterst actieve Nederlander deze Giro: Bauke Mollema. In veel etappes waar het omhoog ging, zat de Groninger van Trek-Segafredo in de kopgroep.

In winterse omstandigheden snelt Egan Bernal naar de zege in Cortina d'Ampezzo. Beeld AFP

Met elke trage trap kwam Fortunato zaterdag een paar meter dichterbij zijn grootste overwinning. En die van zijn mede door wielerlegendes Alberto Contador en Ivan Basso geleide ploeg EOLO-Kometa – Basso won in 2010 de Zoncolan-etappe. De laatste kilometers met een stijging tot 27 procent lieten hun pupil evenwel bepaald niet onberoerd. De slingerende Fortunato sloot af en toe de ogen en leek elk moment in huilen uit te kunnen barsten. Alsof hij overal elders had willen zijn dan nu op een fiets, helemaal toen een overenthousiaste toeschouwer hem daar bijna vanaf duwde. Tratnik dreigde steeds vlak achter hem, totdat hij ging zigzaggen om niet om te vallen.

Waar Fortunato vijf minuten deed over zijn laatste, winnende kilometer, ging de zowat sprintende Bernal bijna een minuut sneller omhoog en kwam vlak voor Mollema als vierde aan. De Colombiaan had de Zoncolan zaterdag gewonnen als hij en zijn Ineos-ploeg de kopgroep waaruit de winnaar kwam, wat minder ruimte hadden gegeven.

Snipperdag

Een etappe later, zondag van Grado naar Gorizia, namen de rozetruidrager en zijn ploeggenoten een snipperdag. Een kwartier voordat zij op het gemak en met een compleet peloton aankwamen na vrijwel onafgebroken in de regen te hebben gereden, had de Nederlandse grote-ronde-debutant Oscar Riesebeek (28) van Alpecin-Fenix naar eigen zeggen een once in a lifetime kans gemist. Hij en de Belg Victor Campenaerts waren uit een vroeg ontsnapte kopgroep, met alweer Mollema in de gelederen, weggesprongen voor een sprint-a-deux. Campenaerts won en het lukte Riesebeek daarna niet om de peilloze diepte van zijn teleurstelling in woorden te vangen, afgezien van een woord van één lettergreep toen hij als tweede over de streep ging.

Woensdag, na de tweede rustdag, gaat de Giro verder met de etappe die verschillende, huidige toptienrenners bij de presentatie van het parcours als cruciaal bestempelden. Niet voor de bovenste trede van het laatste podium, zo blijkt nu, maar voor die aan weerszijden van Bernal.