Effectieve hoekschop houdt PSV in titelrace

Cody Gakpo volgt de bal richting het doel van Cambuur. De aanvaller is bij corners vaak een belangrijke factor door zijn assists. Beeld ANP

Met het totaal aantal goals uit hoekschoppen evenaart PSV het record deze eeuw, dat de Eindhovenaren al deelden met AZ. De Alkmaarders scoorden in het seizoen 1999-2000 vijftien keer uit een hoekschop. En vier jaar geleden was het voor PSV een belangrijk wapen bij het veroveren van het laatste landskampioenschap van de club.

Het is de vraag of de hoekschop de komende weken nog een rol gaat spelen in de titelstrijd tussen Ajax en PSV, die zijn ontknoping nadert. Met nog vier wedstrijden te gaan moet PSV, dat vorige week ten koste van Ajax de beker won, vier punten zien goed te maken op de koploper, die zaterdag ternauwernood won van NEC.

De hoekschop is de reden dat PSV nog altijd een vleugje hoop mag houden op de titel. De vijftien doelpunten uit een corner vielen vaak op cruciale momenten en leverden PSV tien punten op, becijferde statistiekenbureau Stats Perform. Ter vergelijking: de tien doelpunten die Ajax uit een hoekschop maakte, leverden de ploeg geen extra punten op. Zouden de doelpunten uit zo’n dood spelmoment niet worden meegeteld, dan had PSV een achterstand van veertien punten op Ajax.

Steeds belangrijker

‘Standaardsituaties zijn steeds belangrijker in het voetbal. Zeker als je tegen een ploeg speelt die de ruimtes klein houdt en heel compact speelt, waardoor je er moeilijk doorheen komt’, zei Schmidt na de zege op Cambuur. ‘Als ploeg moet je uit verschillende situaties kunnen scoren, zoals omschakelmomenten, vanuit balbezit en stilstaande situaties.’

De regen aan doelpunten uit hoekschoppen van PSV is opvallend. In het eerste jaar onder Schmidt was PSV vaak de cowboy zonder pistool bij een corner. Slechts drie keer scoorde PSV uit zo’n situatie. Alleen Sparta en het gedegradeerde Emmen deden het slechter.

‘We doen niet veel anders dan vorig seizoen’, aldus Schmidt. ‘De assistent-trainers analyseren de corners. Zij praten met de spelers en geven advies. En we trainen erop als het kan, maar dat is niet altijd even makkelijk met het drukke schema dat we hebben gehad.’

In het kampioensjaar 2017-2018 had PSV met spits Luuk de Jong een erkende kopspecialist in huis. Dit seizoen ontbreekt een echte uitblinker op het gebied van koppen, al scoorde verdediger André Ramalho al drie keer uit een hoekschop (2 kopballen). In totaal scoorden elf verschillende spelers uit een cornersituatie.

PSV is dit seizoen met vijftien doelpunten de meest productieve ploeg uit hoekschoppen, gevolgd door Feyenoord (12) en Ajax en AZ (beiden 10). En dat terwijl Ajax een fractie meer hoekschoppen kreeg dan de Eindhovenaren (223 om 220). Ajax heeft gemiddeld 22 hoekschoppen nodig om een doelpunt te maken, PSV vijftien.

Eagles nog effectiever

Alleen Go Ahead Eagles gaat nog effectiever om met de geboden kans dan PSV. De ploeg uit Deventer heeft gemiddeld dertien corners nodig om te scoren (9 doelpunten uit 188 hoekschoppen). In de strijd tegen degradatie moet Willem II het juist niet hebben van een hoekschop. De nummer zeventien van de eredivisie scoorde slechts één keer uit 134 corners.

Een belangrijk ingrediënt bij de specialiteit van het huis van PSV is Cody Gakpo. De buitenspeler gaf al zes keer de assist bij een doelpunt uit een corner. Tegen Cambuur begon hij op de bank, omdat Schmidt op het kunstgras in Friesland geen risico wilde nemen met de kwetsbare enkel van de aanvaller. Ook Ibrahim Sangaré werd gespaard door de Duitse coach die bezig is aan zijn laatste weken in Eindhoven.

Vanaf de bank zagen zij dat het wapen van PSV goed van pas kwam, omdat de bezoekers in Leeuwarden al vroeg tegen een achterstand aankeken. Na twee minuten snelde Issa Kallon aan de linkerkant voorbij Mauro Junior. De voorzet van de rappe Cambuur-aanvaller viel voor de voeten van Patrick Joosten, die de bal op artistieke wijze achter Yvon Mvogo hakte.

Op slag van rust dacht Cambuur met een voorsprong naar de kleedkamer te gaan, toen de bal na een hoekschop van PSV in eerste instantie werd weggewerkt. Maar uit de daaropvolgende voorzet van Ramalho tikte Eran Zahavi de gelijkmaker binnen.

PSV zocht geduldig naar openingen in de hechte defensie van Cambuur, dat na een uur met een man minder verder moest na de tweede gele kaart van linksback Sekou Sylla. Opnieuw bracht een hoekschop uitkomst. Mario Götze kopte raak uit een corner van Mauro Junior en voorkwam dat PSV de titel zo goed als zeker uit het zicht zag verdwijnen.