Eeuwige reserve De Vries maakt eindelijk haar olympische debuut op de shorttrackbaan

Rianne de Vries voorop in haar eerste ronde in de kwartfinale van de 1.500 meter. De Vries is voor de derde keer mee naar de Olympische Spelen, maar komt nu pas voor het eerst echt in actie.

Het was geen bedankje voor bewezen diensten dat De Vries woensdag eindelijk haar olympisch debuut mocht maken. Shorttrackbondscoach Jeroen Otter doet op het ijs niet aan liefdadigheid, lichtte hij toe. Haar uitverkiezing voor het laatste shorttrackonderdeel in Beijing was omdat ze in trainingen sterk oogde en achter Suzanne Schulting en Xandra Velzeboer de beste Nederlandse in de wereldbekerstand was.

Otter kent geen genade in zijn selectieproces, dat is niet alleen een praatje voor de camera. ‘Ook intern is hij heel hard’, zei De Vries, die dat vaker ervoer dan haar lief was. Zij was keer op keer degene die afviel. Dan waren er ook geen warme woorden van Otter, die naar eigen zeggen niet erg empathisch is. Dat hakte er telkens opnieuw in bij De Vries. ‘Ik ben een bescheiden en gevoelig persoon.’

Vervuld van tegenstrijdige gevoelens

Afgelopen zondag zat zij in haar eentje op de boarding van de shorttrackbaan. Even verderop vormden de vier relayvrouwen en de Nederlandse coachingsstaf een oranje juichend hoopje. De Vries keek toe, vervuld van tegenstrijdige gevoelens. Blijdschap voor de vrouwen met wie ze dag in dag uit samen traint en frustratie dat zij niet in het succes kon delen. ‘Dat doet pijn.’ Een reserverijder die niet in actie komt, telt niet mee. Ze mocht het podium niet op.

Zo ging het vier jaar geleden in Pyeongchang ook. De bronzen medaille die Nederland daar via de B-finale veroverde, ging niet naar haar. Het was misschien wel de grootste teleurstelling in haar tot dan toe niet-olympische carrière. ‘Ik had daar de illusie dat ik de B-finale wel zou mogen rijden.’ Maar zo denkt Otter niet. Als je niet bij de beste vier hoort, dan hoor je niet bij de beste vier.

Die ervaring in 2018 deed haar twijfelen of ze nog wel door wilde gaan als shorttracker. ‘Wilde ik een volgende keer weer langs de kant staan?’ Ja, was de conclusie. Ze zou er alles aan doen om te voorkomen dat het weer zou gebeuren, maar het feit dat ze als reserve mee zou gaan, boezemde geen angst in. ‘Meegaan is ook een beloning.’

Keurig meetrainen

Dit keer wist de 31-jarige dat ze geen echte kans had om in de aflossingsploeg te komen. Ze trainde elke keer keurig mee, was op de wedstrijddagen altijd klaar om in te vallen, maar hield er geen rekening mee. De Europees kampioene 500 meter van 2017 mikte op de 1.500 meter, waar Otter één plek tot na de aflossingswedstrijd open hield. ‘Daar had ik een kans.’

Toen de keuze op haar viel was ze euforisch. De anderhalve week ervoor waren ‘mentaal pittig’ geweest. Bij eerdere Olympische Spelen kon ze haar frustraties kwijt bij haar vriend en ploeggenoot Daan Breeuwsma, maar die was dit keer door Jeroen Otter niet geselecteerd. ‘Nu heb ik wel momenten gehad dat ik het niet meer zag zitten.’

Na een rommelige kwartfinale waarin het rondebord en de tijdwaarneming haperden, werd ze door de jury aan de halve finale toegevoegd. Daar strandde ze. Haar olympisch debuut en afscheid ineen culmineerde in de zestiende plaats in de eindrangschikking. Ze zal het de rest van haar leven koesteren. ‘Als dit niet was gebeurd had ik het gevoel gehad een mislukte olympiër te zijn.’