Eerste zege van voetbalvrouwen op Duitsland in 21 jaar

Lieke Martens krijgt een beuk van de Duitse Sara Doorsoun. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

De tiendaagse in de lange aanloop naar de Spelen begon voor de vrouwenploeg met sneeuw schuiven op de trainingsvelden van Papendal en eindigde met het duel tegen de Duitsers in lenteachtig Venlo. Tussendoor werd ook gewonnen van België (uitslag 1-6, in Brussel) in het toernooi van de drie landen die in 2027 samen het WK willen houden, zodat Nederland zich officieus kampioen mocht noemen.

Bondscoach Sarina Wiegman toonde zich tevreden met de trainingen en wedstrijden. ‘We moesten vol aan de bak en hebben weer iets doorbroken. Weer van een topland gewonnen en ook weer op een andere manier gespeeld, door soms heel goed onder de Duitse druk uit te voetballen en tot grote kansen te komen.’

‘We waren gebrand om te winnen’, zei aanvoerder Sherida Spitse. Ze gaf aan dat ook bij de vrouwen de rivaliteit met Duitsland meer dan gemiddeld is. ‘In de persoonlijke duels zat soms veel gif. Duitsland staat tweede op de wereldranglijst, dan zegt het toch iets dat we winnen.’ Keeper Lize Kop: ‘We zijn echt superblij.’ Het spel in Venlo was, ondanks het door beide landen missen van talloze kansen en soms matig verdedigen, aardig om te aanschouwen. Lieke Martens bijvoorbeeld is uitstekend in vorm. Ze oogt fitter dan een tijdje geleden en dribbelde snel en handig door de linies. In de afronding zat het haar niet mee.

Ontwikkeling

Sowieso is het interessant om de ontwikkeling van de nationale ploeg te volgen, op en buiten het veld. Het is verbluffend hoe snel dat gaat in het vrouwenvoetbal, qua professionalisering en commercialisering. Zowel Martens als Shanice van de Sanden pronkte met een recent opgenomen, peperduur ogende reclamespot, voor chips en frisdrank, aan de zijde van Messi, Pogba en Sancho, sterren uit de absolute top van het segment mannen. Het pad loopt nog steeds vrij steil omhoog, qua financiën voor de top.

Op het veld blijft die hunkering naar meer en mooier eveneens bestaan, naar voortzetting van het succes, al zijn de stapjes op dit vlak kleiner, hetgeen logisch is na een gewonnen Europese titel en het zilver op het WK. Oranje is allereerst op zoek naar goede tegenstanders, na de veel te simpel verlopen EK-kwalificatie, om weer te wennen aan gelijkwaardige of betere opponenten. Nederland geldt als kanshebber op olympisch eremetaal, bij het afscheidstoernooi van Wiegman voor haar vertrek naar Engeland, zeker nu landen als Frankrijk en Duitsland niet zijn geplaatst. De loting voor de groepsfase is in april, als ook de volgende oefenduels op het programma staan.

Aparte wedstrijd

Het was een aparte wedstrijd, zeker ook door het verval van Oranje dat kort voor rust intrad en vrijwel de hele tweede helft aanhield. In de eerste helft was Nederland veel sterker, tegen de alleen op papier grotere tegenstander. In negentien voorgaande onderlinge duels was slechts twee keer gewonnen, voor het laatst in 2000, toen nog met Wiegman als speelster. Duitsland is de Europese grootmacht bij de vrouwen, als regerend olympisch kampioen, met twee wereldtitels en acht Europese kampioenschappen op de erelijst.

Lize Kop bokst de bal weg maar botst op het gezicht van Lena Lattwein. De Duitse moet geblesseerd het veld verlaten. Merel van Dongen trekt haar gezicht weg. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

De wedstrijd gaf overigens geen volledig betrouwbaar beeld van de krachtsverhouding. De Duitse bondscoach Martine Voss had speelsters die met het vliegtuig moesten reizen niet uitgenodigd voor het toernooi, om geen onnodig gedoe te krijgen met coronaregels. Duitsland is een ploeg in opbouw. Nederland is min of meer op zijn top, met sommige internationals die meer dan honderd interlands speelden. Van de vaste krachten ontbraken Dominique Janssen met een blessure en Shanice van de Sanden vanwege privéomstandigheden. Nieuwelingen als Aniek Nouwen en Lynn Wilms grijpen steeds meer kansen.

Nederland benutte voor rust slechts één van de vele kansen, toen Jackie Groenen strak inschoot na een bekeken voorzet van Vivianne Miedema. Kort voor rust viel de gelijkmaker van Freigang, volledig vrijgelaten na de mooie voorbereiding van Huth. De winnende treffer was best grappig om te zien. Scheidsrechter De Cremer gaf voordeel na een overtreding op Martens, Jill Roord dribbelde en zag haar inzet via keeper Frohms op de lat vallen, waarna de bal precies bij de kleine Van de Donk uitkwam, die met een handig kopballetje scoorde.

Het was nog best lastig om te winnen daarna, want de Duitsers vielen hartstochtelijk aan. Keeper Lize Kop, die mocht meedoen in plaats van vaste kracht Sari van Veenendaal, onderscheidde zich met knappe reddingen, al waren haar trappen menigmaal onder de maat.