Sport Schaken

Eerste plaats Magnus Carlsen staat onder druk

Wereldkampioen schaken Magnus Carlsen erkende ­onlangs dat hij onder druk staat nu zijn eerste plaats op de wereldranglijst voor het eerst sinds 2011 in gevaar is: ‘Ik zou graag een saai, politiek correct antwoord geven, maar de waarheid is dat het me wel degelijk dwarszit. ­Zeven jaar lang heb ik elke dag de lijst aangevoerd. Het is onaangenaam dat Fabiano Caruana me nu op de hielen zit.’