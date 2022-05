Eerste op de wereldranglijst is aardig, maar goud is mooier, ook in het beachvolleybal

Het duo Raïsa Schoon en Katja Stam (op de foto in actie tegen Zwitserland op de Spelen van Tokio) staat op dit moment eerste op de wereldranglijst van het beachvolleybal. Beeld Pro Shots / Thomas Bakker

In 1995 werden Marko Klok en Michiel van der Kuip samen Europees kampioen beachvolleybal. Bijna dertig jaar later coachen ze de beste teams van Nederland. Klok bij de vrouwen, Van der Kuip bij de mannen.

De trainers staan nog maar een paar maanden aan het roer van de nationale selecties en verkeren nu al in een luxepositie. Zowel bij de mannen als bij de vrouwen staat er deze week een Nederlands koppel op de eerste plaats van de wereldranglijst. Katja Stam en Raïsa Schoon zijn momenteel de nummer één bij de vrouwen, Stefan Boermans en Yorick de Groot bij de mannen. Zij wisselden van positie met een ander duo van eigen bodem: Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen.

Voor Van der Kuip, coach bij de mannen, heeft de statistiek echter weinig waarde. ‘Het is een leuk dingetje voor de bond. Maar verder zegt die ranking niet heel veel in onze sport. Het is een vertekend beeld van de realiteit. Volgende week kan de lijst er alweer anders uitzien.’

Door een nieuw puntensysteem wisselen de duo’s elkaar momenteel in rap tempo af op de hoogste positie op de wereldranglijst. Wie een week niet speelt, kan een paar plaatsen naar zakken. Punten blijven dertig dagen staan en de beste drie uitslagen van de laatste vier wedstrijden tellen mee.

Met de WK in juni in Rome voor de deur is een hoge klassering wel van belang. De koppels met de meeste punten krijgen een gunstige loting. ‘We staan nu bovenaan, maar er zijn teams die het op de laatste toernooien beter doen dan wij. Eerst maar eens een keer een gouden medaille halen. Dat is ons tot nu toe nog niet gelukt.’

Klok brengt veel ervaring met zich mee bij de vrouwen. Als speler won hij olympisch zilver met de Lange Mannen op de Spelen van Barcelona in 1992. Hij was er niet bij toen Nederland vier jaar later in 1996 historisch goud pakte, maar was wel weer onderdeel van de ploeg op de Spelen van Athene in 2004.

Marko Klok, bondscoach van de vrouwen. Beeld ANP / ANP

In de tussentijd had hij met Van der Kuip succes in het beachvolleybal, een sport die toen nog in de kinderschoenen stond en in 1996 de olympische status kreeg. ‘Wij waren één van de eerste spelers die langer waren en met veel kracht aan konden vallen, omdat we uit de zaal kwamen. Wij namen een sprongservice mee en brachten power. Je zag in die tijd nog veel kleine spelers. Het was allemaal nog niet zo professioneel.’

De twee gingen hun eigen weg nadat ze de samenwerking in 1997 beëindigden. Klok ging terug de zaal in, Van der Kuip timmerde aan de weg als coach. In 2012 hielp hij Reinder Nummerdor en Richard Schuil naar een vierde plek op de Spelen van Londen. Daarna werkte hij in binnen- en buitenland, onder meer als bondscoach in België. In oktober vorig jaar keerde hij terug als bondscoach bij de Nederlandse beachvolleyballers.

Bij zijn aanstelling had hij meteen een verzoek aan de bond. Of Klok niet aan de slag kon gaan als zijn assistent. ‘Het had mij leuk geleken. We zijn altijd bevriend gebleven. Niet dat we dagelijks bij elkaar over de vloer kwamen, maar een nieuwe intensieve samenwerking leek me mooi. Zijn enthousiasme is geweldig.’

De bond besloot Klok niet te benoemen tot assistent, maar tot bondscoach bij de vrouwen als opvolger van Richard de Korrel. Dus staan ze toch, net als bijna dertig jaar terug, dagelijks naast elkaar in de hal van de Sportcampus Zuiderpark in Den Haag, waar de nationale selectie traint.

Michiel van der Kuip, bondscoach van de mannen. Beeld ANP

Het succesduo krijgt regelmatig opmerkingen over het verleden. ‘Sommige spelers zien dan oude foto’s van ons', zegt Klok. ‘We hadden toen een bos haar en waren goede atleten. Ik ben nu 54 en zie er wat anders uit. Maar vanbinnen zijn we hetzelfde. We willen allebei het beste uit de ploegen naar boven halen.’