Eerste Nederlandse medaille bij het paralympische skiën: 18-jarige Kampschreur pakt goud

Voor jonge talenten als hij zijn de kansen relatief groot in het paraskiën, een paralympische sport sinds 1976 waar wereldwijd slechts enkele tientallen atleten fulltime mee bezig zijn. 'De meesten van mijn tegenstanders hebben ergens midden twintig een motorongeluk gehad en zijn daarna gaan zitskiën. Ik ben jong begonnen en heb dus een voorsprong. Ik ben benieuwd hoe goed ik ben op mijn 30ste.'



Hij wilde in Pyeongchang in ieder geval één medaille winnen. Voor hemzelf natuurlijk, maar ook voor de toekomst van de sport. 'Het professionele veld is klein. Internationaal gaat het nog wel, maar in Nederland telt de nationale selectie acht paraskiërs. Daarbuiten zijn de meeste para-skiërs vakantieskiërs.'



Of hij ook tot zijn 30ste doorgaat, weet Kampschreur nog niet. Misschien dat hij eens een andere sport wil proberen. Parawakeboarden bijvoorbeeld, of - 'dat is gááf!' - sledgehockey, een op ijshockey gebaseerde paralympische discipline. Wie weet komt hij nog eens op een ander onderdeel uit op de Spelen. Het wereldje is klein, dus dat zou zo maar kunnen. Kampschreur: 'In de paralympische sport is veel mogelijk.'