Eerste Nederlandse Formule 2-kampioen ooit is te laat gerijpt voor Formule 1

Nyck de Vries viert het behalen van de titel in de Formule 2 op het circuit van Sotsji. Beeld Getty Images

Steevast stond coureur Nyck de Vries de afgelopen jaren op Formule 1-circuits in de schaduw van Max Verstappen, als enige Nederlander in opstapklasse Formule 2. Behalve afgelopen weekeinde. Terwijl Verstappen in Rusland relatief anoniem naar de vierde plaats reed, greep De Vries op dezelfde baan in Sotsji zaterdag als eerste Nederlander ooit de titel in de hoogste klasse onder de Formule 1.

Dat deed de 24-jarige Fries in stijl, met een overwinning, waardoor hij met nog één race op de kalender in Abu Dhabi niet meer te achterhalen is in de WK-stand.

Het kampioenschap wordt beschouwd als voorportaal van de Formule 1. Latere F1-kampioenen als Lewis Hamilton en Nico Rosberg gingen De Vries voor als F2-kampioen. Slechts twee keer reed de Formule 2-kampioen later niet in de Formule 1. Nyck de Vries wordt de derde. Eerder deze maand werd hij gepresenteerd als rijder van het nieuwe team van Mercedes in de volledig elektrische klasse Formule E. De Vries nam zo zijn lot in eigen handen. Hij verkoos een goedbetaald stoeltje bij een topteam in een minder prestigieuze, maar snelgroeiende racecompetitie boven bedelen voor een kans bij een laagvlieger in de koningsklasse.

Niet omdat hij niet goed genoeg is voor de Formule 1. Wel omdat de klasse potdicht zit voor coureurs als De Vries. Allereerst omdat hij niet de miljoenen heeft om zich in te kopen bij bijvoorbeeld een team als Williams, dat overleeft van het geld dat coureurs meebrengen. Zo rijdt De Vries’ teamgenoot Nicholas Latifi volgend jaar mogelijk wel Formule 1 dankzij vader én miljardair Michael.

Voor de coureurs zonder ongebreidelde portemonnee geldt in de huidige autosport het adagium: wat goed is, komt snel. Aangezwengeld door Max Verstappen, die als uitblinkende racepuber op weg naar de Formule 1 zelfs de Formule 2 oversloeg. Een oudere coureur als De Vries die meerdere jaren is blijven hangen in een klasse onder de F1 krijgt daardoor tegenwoordig snel het stempel ‘niet goed genoeg’.

Toch begon De Vries net zo voortvarend als Verstappen op de autosportladder. Hij werd twee keer achter elkaar kartwereldkampioen. Hij kwam in het talentenprogramma van Formule 1-team McLaren terecht en de vader van vijfvoudig F1-kampioen Lewis Hamilton werd zijn manager. Na zijn debuut in de autosport in 2012 versloeg hij in opstapklassen tal van huidige Formule 1-coureurs.

Tot zijn opmars stokte, onder meer door interne perikelen bij McLaren. ‘Mijn pech is dat ik op het hoogtepunt van het team ben ingestapt, alle jaren daarna waren moeilijker’, zei hij daar vorig jaar over in een interview in NRC Handelsblad. De afgelopen drie jaar bleef hij steken in de Formule 2. Pas dit seizoen was hij duidelijk beter dan de rest van het veld. Alleen bij de eerste race in Bahrein stond hij dit seizoen niet op het podium.

Hij was toen alleen wel na negen jaar zijn plek in het McLaren-programma kwijtgeraakt. De Vries was in de pikorde voorbijgestreefd door toptalent Lando Norris (19), die dit seizoen voor de Britse renstal debuteerde in de Formule 1. Dat De Vries zich dit jaar met de F2-titel revancheerde voor die knauw noemt Maarten van Wesenbeeck, directeur van de Nederlandse racefederatie KNAF, ‘onwijs knap’.

Volgens hem is De Vries een voorbeeld voor Nederlands autosporttalent. Van Wesenbeeck: ‘Hij is een echte winnaar. Daarnaast heeft hij een heel goede topsportmentaliteit. Hij was al vroeg bezig met zijn voeding bijvoorbeeld.’

De KNAF heeft De Vries amper geholpen op weg naar zijn F2-titel. ‘Want toen wij actief begonnen met het begeleiden van autosporttalent, zat Nyck al bij McLaren’, legt Van Wesenbeeck uit. ‘En coureurs onderbrengen bij zo’n talentenprogramma is ons doel.’ Het pad van De Vries onderstreept alleen dat zo’n plek allesbehalve zekerheden biedt. Net zoals een stoeltje in de Formule 1 ook geen garantie is voor een roemrijk bestaan als professioneel autosporter.

In de Formule E krijgt De Vries bijvoorbeeld Stoffel Vandoorne als teamgenoot. De Vlaming was jarenlang de hoop van raceminnend België. Hij doorliep rimpelloos de autosportladder, werd Formule 2-kampioen en debuteerde in 2017 voor McLaren in de Formule 1. Na twee moeizame jaren in een matige auto kon hij weer vertrekken, met als resultaat een flinke deuk in zijn imago. ‘Terwijl hij het perfecte cv had’, zegt Van Wesenbeeck. ‘In de autosport is het juiste team op het juiste moment alleen net zo belangrijk als talent. Het moet allemaal kloppen.’

De Vries zei afgelopen weekeinde na het behalen van zijn titel de Formule 1 nog niet uit zijn hoofd te hebben gezet. ‘Misschien word ik wel de eerste die vanuit de Formule E naar de Formule 1 gaat’, zei hij lachend voor de camera van Ziggo Sport. KNAF-directeur Van Wesenbeeck vindt dat geen ijdele hoop: ‘Uiteindelijk kijken teams naar coureurs die constant op een hoog niveau presteren. Dat heeft Nyck dit jaar gedaan in de Formule 2 en als hem dat ook in de steeds sterker wordende Formule E lukt, is niets een uitgemaakte zaak.’