Eerste nederlaag hockeysters Den Bosch sinds 2015

Veenendaal knock-out

Veenendaal erkende 'dat alles even zwart werd'

In het spectaculaire, eerste kwart legde Amsterdam de basis voor de mentale oppepper, op weg naar de play-offs. Eerst scoorde spits Charlotte Vega met een tip-in, waarbij Den Bosch-keeper Josine Koning geen sterke indruk maakte. Kitty van Male was op aangeven van Noor de Baat het sluitstuk van een schitterende aanval: 2-1. Met toptalenten als Felicia Albers, De Baat en in hun spoor jonge spelers als De Haan, Benninga en Lambers brengt Amsterdam evenals Den Bosch een ode aan de eigen jeugd.



Amsterdam-keeper Anne Veenendaal werd verrast door een strafcorner van Den Bosch-verdediger Ireen van den Assem, die met Frederique Matla de erfenis van oud-international Maartje Paumen beheert. Veenendaal was even knock-out na een harde botsing en klaagde over pijn in haar nek. De international moest blijven staan, omdat Amsterdam niet over een reservekeeper beschikte. Daarmee nam coach Rick Mathijssen een risico, want Veenendaal erkende `dat alles even zwart werd'.