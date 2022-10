Eerste kampioenenduel tussen Leiden en Den Bosch staat in het teken van verandering

Een verbeten gevecht onder de basket, Den Bosch heeft de bal. Beeld Jiri Büller / de Volkskrant

Buiten mag het dan wel herfst zijn, in de Vijf Meihal van Leiden zal het altijd als zo’n 30 graden aanvoelen. Een bescheiden sportzaal wordt flink heet als er tweeduizend fanatieke fans plaatsnemen, zelfs midden oktober, zo blijkt.

Waar Leiden in het donkerblauw en groen speelt, hebben de meeste fans een zwart shirt aan. Een dunkend silhouet hangt over een groot nummer 6, met daaronder de tekst Be Worthy. De spreuk is ter ere van Worthy de Jong, de beste basketballer in de clubgeschiedenis. Na elf van de laatste twaalf seizoenen bij Leiden te hebben gespeeld gaat de 34-jarige guard de laatste twee jaar van zijn carrière wijden aan een olympische missie met de 3x3-ploeg. Met alle egards wordt de sterspeler uitgezwaaid.

Nieuwe gezichten

De Jong is niet de enige vertrokken sterspeler bij Leiden. Ook de Deense reus Asbjorn Midtgaard en de Amerikaanse afstandsschutter Jhonathan Dunn zijn inmiddels weg. De drie spelers met de grootste rol bij de verrassende eindwinst van het eerste Belgisch-Nederlandse gedeelte van de play-offs doen dus niet meer mee.

Naar basketbaltraditie komt het merendeel van de nieuwe aanwas uit Amerika overwaaien. Guard Deion Hammond lijkt een sterke kandidaat voor de topscorerstitel, terwijl landgenoten Wesley Alcegaire en Thomas Rutherford voor het atletisch vermogen moeten zorgen.

Waar Leiden met drie nieuwe gezichten in de startende vijf aantreedt, toept regerend landskampioen Den Bosch over. Met de Amerikaanse spelverdeler Emmett Naar, de Noorse vleugelspeler Chris-Ebou Ndow, de Letse schutter Verners Kohs en Nederlands international Jito Kok bestaat zelfs 80 procent van de basis uit nieuwkomers bij de Heroes.

Qua selectiebreedte heeft Den Bosch een duidelijk voordeel, ten opzichte van Leiden. Met Dante Thomas, vorig jaar nog de sterspeler van het Groningse Donar, en Thomas van der Mars, MVP van de gewonnen play-off-finale in 2022, komen er bepalende spelers van de bank het veld in.

Nederlandse kern

Dit is ook het geval bij de grote uitblinker bij Leiden - Den Bosch. Aanvoerder Boy van Vliet (28) start het duel niet op de vloer, maar heeft dit seizoen een grotere rol gekregen, nu de Finse spelmaker Edon Maxhuni naar de Bundesliga is vertrokken.

Van Vliet heeft duidelijke ideeën hoe je een ploeg sterk houdt, terwijl de doorloop van spelers zo groot is. ‘De crux is een sterke Nederlandse kern, om een constant topteam in deze competitie te kunnen vormen’, stelt de geboren Bosschenaar. ‘Daarmee moet je een gezamenlijke identiteit creëren waarmee je een paar van de Amerikaanse uitblinkers kan overtuigen om nog een jaar te blijven.’

In die missie is Den Bosch deze zomer geslaagd. Met Austin Price is de beste schutter van de ploeg gebleven. De Amerikaan is tegen Leiden met een drietal rake driepunters goed voor 14 punten, de meeste aan de zijde van de bezoekers.

Spelprincipes

Waar Van Vliet met slimme loopacties, bekeken passes en een paar acrobatische scores de regie neemt in het spel van Den Bosch, laat de rest van de Nederlandse kern zich vooral gelden onder de borden. Leiden is in het topduel vooral afhankelijk van het raakschieten van afstand, omdat er dicht bij de basket weinig te halen valt. ‘We zijn enorm blij met de komst van Jito Kok’, zegt Bosschenaar Van Vliet. ‘Met hem en Thomas van der Mars hebben we twee centers onder de basket staan waar je zo moeilijk tegen scoort.’

Aan de hand van de Amerikaanse schutter Hammond (16 punten) en oudgediende Maarten Bouwknecht (15 punten, 5 assists) komt Leiden via een rits rake driepunters wel nog terug in het duel, waarin het krachtsverschil aanvankelijk erg groot lijkt. Met nog drie minuten te gaan pakt de thuisploeg bij 77-76 zelfs even een voorsprong, na in het derde kwart nog met 15 punten achter te hebben gestaan.

Maar het vele wisselen van Den Bosch-trainer Erik Braal lijkt de bezoekers op dat punt wat extra ademruimte te geven. Doordat liefst tien spelers aan Brabantse zijde minstens 13 minuten op het veld hebben gestaan, oogt het vijftal dat het karwei in de slotfase moet afmaken verrassend fris. Knap, na twee uur op en neer rennen in de tropische temperaturen van de Vijf Meihal.

‘Sinds half augustus trainen we met deze spelersploeg samen’, vertelt Van Vliet. ‘Dus ondanks de vele nieuwe gezichten zitten de spelprincipes van onze trainer er al aardig in.’ Wanneer het er echt toe doet, is Den Bosch defensief solide. In de aanval wordt geregeld de 'extra pass’ gespeeld, als een teamgenoot er nog beter voor staat. Het geeft de doorslag in het vermakelijke topduel.