Eerste individuele WK-medailles voor Steenbergen en Schouten

In het Zuid-Japanse Fukuoka snelde Marrit Steenbergen vrijdag op de 100 meter vrije slag naar de derde plaats. Dankzij haar specialiteit, een sterke terugbaan, wist de zwemster na een mooie inhaalrace het brons te veroveren in een nieuw persoonlijk record: 52,71 seconden. Halverwege de race was de 23-jarige Friezin nog als vijfde bij het keerpunt.

In het sterke bezette veld ging de wereldtitel op het koningsnummer, evenals vorig jaar, naar de Australische Mollie O’Callaghan. Het 19-jarige toptalent imponeerde met een tijd van 52,16 seconden. Ze sloeg hiermee een dubbelslag. Eerder deze week had ze ook al de 200 meter vrije slag gewonnen, in een nieuw wereldrecord. Siobhán Haughey uit Hongkong veroverde zilver op de 100 meter vrij (52,49).

Voor het eerst in tien jaar stond er weer een Nederlandse vrouw op het WK-podium van de meest prestigieuze zwemafstand. In 2013 ging Ranomi Kromowidjojo op de WK van Barcelona Steenbergen voor met een bronzen medaille. Opmerkelijk genoeg is het Nederlands record op de 100 vrij (52,69) in handen van Femke Heemskerk, die op deze afstand nooit eremetaal wist te winnen op de WK. Steenbergen bleef in de finale slechts twee honderdste verwijderd van het nationaal record.

Primeur

De Friezin die al jarenlang in Eindhoven traint, boekte in het zwempaleis van Fukuoka een mooie primeur. Haar bronzen medaille betekende haar eerste individuele WK-plak op een langebaantoernooi. Steenbergen won als 15-jarig meisje al estafettezilver op de WK van Kazan in 2015, maar door schouderproblemen en mentale malheur bleef een doorbraak op het individuele wereldtoneel lang uit.

Sinds eind 2021 is Steenbergen onder leiding van haar coach Patrick Pearson, die stap voor stap haar belastbaarheid opvoerde, bezig aan een ongekende opmars. Vorige zomer won ze vier Europese titels op de EK in Rome, nu laat ze met haar toptijden in Japan zien dat ze ook met de absolute wereldtop de strijd aankan. Tot deze week had Steenbergen nog nooit een individuele finale gezwommen op de WK langebaan.

Krachtige beenslag

Dat gold – tot vrijdag – ook voor haar generatiegenoot Tes Schouten. De 22-jarige schoolslagspecialist miste eerder deze week nog de finale van de 100 meter schoolslag. Bij haar debuut in de finale op de dubbele afstand sloeg Schouten direct toe met de derde plaats.

De zwemster uit Bodegraven, trainend bij bondscoach Mark Faber in Amsterdam, verbeterde in haar bronzen race haar eigen Nederlands record met acht honderdste tot 2.21,63 minuten. Het goud op de 200 school ging naar Tatjana Schoenmaker uit Zuid-Afrika (2.20,80). De Amerikaanse Kate Douglass eindigde als tweede (2.21,23). ‘Geweldig, hier droomde ik jaren van’, reageerde Schouten bij de NOS. ‘En ik kan nog veel beter.’

Schouten is een schoolslagzwemster die het moet hebben van haar krachtige beenslag. Haar beenomvang doet weinig onder voor die van baanwielrenners of schaatsers. Jarenlang zwom Schouten de schoolslag vrijwel volledig op haar benen. Sinds anderhalf jaar combineert ze haar beenslag steeds beter met haar armslag. ‘Bij schoolslag is de balans tussen arm en been heel belangrijk’, vertelde ze kort voor de WK. ‘Ik krijg het steeds beter onder controle.’

In haar Amsterdamse trainingsbad steekt Schouten veel op van tweevoudig olympisch zilveren medaillewinnaar Arno Kamminga. De twee schoolslagtoppers delen in het Sloterparkbad dagelijks een zwembaan. ‘Vooral als ik moe ben heb ik moeite om mijn armen in een gestroomlijnde positie te houden. Dan kijk ik hoe Arno zijn ellebogen houdt, of hij geeft me een tip.’