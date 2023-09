Eerste grandslamzege Gauff: de schijnwerpers op de rijzende ster zullen feller worden

Coco Gauff tijdens de finale van de US Open tegen Aryna Sabalenka. Beeld Getty Images

Haar voornaam bekt lekker. ‘Come on, Coco!’ klinkt het zaterdag in New York tijdens de finale van de US Open op de tribunes van het Arthur Ashe Stadium. Ook het op momenten massaal ingezette ‘Let’s go, Coco!’ doet het goed.

Kort na de partij schreeuwen fotografen haar naam als ze op het podium poseert met de trofee van haar eerste grandslamtitel. De Amerikaanse heeft in drie sets afgerekend met de Belarussische Aryna Sabalenka, vanaf maandag de nieuwe nummer één van de wereld: 2-6, 6-3, 6-2. Gauff klimt naar de derde plek op de ranglijst.

Over de auteur

Koen van der Velden schrijft voor de Volkskrant over sport in de Verenigde Staten. Hij woont in New York.

In haar paspoort staat de naam Cori, maar omdat die van haar vader Corey hetzelfde klonk, maakte een tante er op een dag Coco van. Die bijnaam werd haar roepnaam. ‘Call me Coco’, was de slogan waarmee ze in 2019 als 15-jarige doorbrak op Wimbledon. In Londen verraste ze Venus Williams en haalde ze de vierde ronde.

Derde winnende tiener

Na haar overwinning op Sabalenka valt nu ‘Call me champion’ te lezen op de T-shirts van haar ouders, vrienden en coaches in haar vak. De naam Coco is doorgestreept. Gauff is de derde Amerikaanse tiener die de US Open wint. Tracy Austin deed het in 1979 op haar zestiende, Serena Williams in 1999 als 17-jarig supertalent.

De naam Williams valt vaker als het over Gauff gaat. Na haar overwinning in New York haalt de tiener uit Florida de tenniszussen Venus en Serena aan. Het zijn haar idolen. ‘Zij zijn de reden dat ik nu deze trofee heb’, zegt Gauff. ‘Door hen kon ik hiervan dromen, want zoveel zwarte, dominante speelsters waren er vroeger niet.’

De eerste grandslamtitel van Gauff komt als geroepen. Sinds Serena Williams vorig jaar na de US Open met pensioen ging, is het in het vrouwentennis zoeken naar een nieuwe superster. De 19-jarige uit Delray Beach heeft op papier alles om de vacature in te vullen.

Dat haar tennis volstaat, bewees ze de afgelopen weken met een zegereeks op het Amerikaanse hardcourt. In aanloop naar de US Open schreef Gauff belangrijke WTA-toernooien in Washington en Cincinnati op haar naam.

Hardste klappen retourneren

Tegen Sabalenka etaleert ze zaterdag haar verbeterde forehand en het vermogen om de hardste klappen vanuit elke hoek van de baan te retourneren. Gauff staat bekend om haar snelheid, uithoudingsvermogen en taaie verdediging.

Op de baan blijft de Amerikaanse stoïcijns, maar daarnaast ontbolstert ook haar persoonlijkheid. Ze lacht vaker dan voorheen, waarbij het vele winnen helpt. De tiener is onbevangen en authentiek, maakt grapjes over haar familie - haar broertje neemt nooit de telefoon op - en spreekt na afloop van partijen over de Japanse tekenfilms waar ze graag naar kijkt.

Haar ster zal rijzen na het winnen van de US Open. De aanbiedingen van mogelijke sponsoren zullen binnenstromen bij haar managementbureau Team8, opgericht door Roger Federer en zijn zaakwaarnemer. Gauff is al uithangbord voor onder meer horlogemaker Rolex, een pastamerk en schoenenfabrikant New Balance, dat haar wegkaapte uit de klauwen van Nike.

Volgens het financiële tijdschrift Forbes hoort Gauff al bij de bestbetaalde spelers in haar sport: ze verdiende twaalf miljoen dollar aan sponsorinkomsten, meer dan het totale prijzengeld dat ze tot de US Open bij elkaar speelde. Na haar winst in New York krijgt ze een cheque ter waarde van drie miljoen dollar uitgereikt.

Op de Forbes-lijst moet Gauff nu nog de Britse Emma Raducanu voor zich dulden. Zij won in 2021 de US Open nadat ze zich via het kwalificatietoernooi had geplaatst. Ook Raducanu was toen een tiener, achttien jaar. Het verdere verloop van haar loopbaan, en dat van andere tienersensaties, bewijst dat het winnen van een grand slam geen garantie is voor blijvend succes.

Geplaagd door blessures

Na het winnen van de US Open bleef Raducanu wisselen van coach en werd ze geplaagd door blessures. Ook haar medefinalist van toen, de Canadese Leylah Fernandez, kon niet aanhaken bij de top na haar doorbraak als 19-jarige, net als haar landgenote Bianca Andreescu, die in 2019 de US Open als tiener op haar naam schreef.

Maar Gauff is een ander verhaal. Op haar negentiende heeft ze al een tennisleven achter zich. Sinds haar doorbraak op Wimbledon klauterde ze uit valkuilen waarin Raducanu en de anderen de laatste jaren naar beneden vielen. Ook Gauff leek haar grote belofte als tienersensatie lang niet waar te kunnen maken, het kwartje wilde niet vallen. De verloren finale op Roland Garros deed vorig jaar veel pijn, maar bleek een waardevol leermoment.

‘Het is een worsteling geweest’, klinkt Gauff als een door de wol geverfde veteraan. ‘Vroeger koppelde ik mijn eigenwaarde aan mijn prestaties op de baan. Als ik verloor, voelde ik me een slecht persoon.’ Haar ouders hielden haar in moeilijke tijden overeind, zegt Gauff, zoals ze haar nu, in een succesvolle periode, met beide benen op de grond houden.

De schijnwerpers zullen feller worden, maar Gauff maakt zich er niet druk om. ‘Ik ben dit gewend sinds mijn vijftiende’, zegt de Amerikaanse. ‘Het zal misschien wat meer worden, maar ik ben er klaar voor. Ik weet hoe ik de kalmte kan bewaren en alles dat er om me heen gebeurt kan omarmen.’