Eerste Ethiopische wielerprof Grmay gaat rijden voor Mitchelton-Scott: ‘Alle ogen in Ethiopië zijn nu op mij gericht’

Vuelta-winnaar Simon Yates krijgt volgend seizoen steun van de Ethiopische wielrenner Tsgabu Grmay. De Australische ploeg Mitchelton-Scott ziet in de 27-jarige Grmay, die goed mee kan in de bergen, een allrounder die teamgenoten als Simon Yates kan helpen bij het winnen van grote rondes.

Tsgabu Grmay in actie tijdens de Tour de Romandie. Foto AFP

De eerste wielerprof uit Ethiopië komt over van Trek-Segafredo. Hij toonde zich ambitieus: ‘Ik geloof erin dat ik een etappe in de Tour de France kan winnen.’ Volgens Tsgabu Grmay is dat een droom waarmee hij elke ochtend wakker wordt. ‘Mensen moesten in 2010 ook lachen toen ik zei dat ik ooit de Ronde van Frankrijk wilde rijden, maar na zes jaar is mij dat toch mooi gelukt.’ De Ethiopisch kampioen tijdrijden heeft zes keer meegereden in een grote ronde.

Grmay kwam in 2011 voor het eerst in Europa en moest erg wennen. ‘De bergen, het weer, het rijden in een peloton. Alles was zo moeilijk.’ Door de trainingen bij de centra van de internationale wielerbond UCI in Zuid-Afrika en Zwitserland en de support van het Zuid-Afrikaanse team MTN (de voorloper van het huidige Dimension Data) wist hij de stap naar de profs te zetten. ‘Alle ogen in Ethiopië zijn nu op mij gericht’, zei Grmay vlak na zijn Giro-debuut in 2015.

Grmay groeide op in de buurt van de stad Mek’ele, op een hoogte van 2.400 meter. ‘Ik kom uit een sportief gezin en mijn broer en vader fietsten ook. Mijn eerste fiets kreeg ik van hen.’ Door tegen zijn broer te rijden, merkte de Ethiopiër dat hij goed kon fietsen.

Potentie in Afrika

De UCI ziet potentie in het Afrikaanse continent en richtte daarom in 2005 het World Cycling Centre op in Zuid-Afrika. Op die locatie worden talenten uit het hele continent klaargestoomd voor het rijden in een peloton. Grmay is een product van deze opleiding, net zoals Daniel Teklehaimanot. De Eritreeër was de eerste Afrikaan die de bolletjestrui om zijn schouders mocht doen.

In landen als Eritrea, Ethiopië en Rwanda zijn de wielrenners gewend aan het fietsen op hoogte. Wel zitten Afrikanen pas op latere leeftijd voor het eerst op een fiets, omdat fietsen een relatief dure bezigheid is. De onderzoekers van Universiteit Maastricht schatten in dat als de renners die financiële barrières weten te slechten, ze hoog kunnen eindigen in grote wielerrondes zoals de Tour de France.

De Australische ploeg Mitchelton-Scott is blij met de komst van Grmay. Volgens teambaas Matt White is Grmay een vechtertje dat goed kan klimmen en tijdrijden. ‘Hij is een ervaren renner met een interessant verhaal, omdat hij niet een carrière heeft zoals de meeste andere renners.’