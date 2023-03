Eerste divisie-koploper PEC vermorzelt Den Bosch en evenaart grootste uitslag in betaald voetbal: 13-0

Doelman Konrad Sikking van FC Den Bosch heeft wel eens betere avonden beleefd. Hij moest de bal dertien keer uit zijn net vissen. Beeld Pro Shots / Niels Boersema

Vooral Apostolos Vellios was aardig op schot. De Griekse spits schoot er vier in voor de Zwolse koploper van de eerste divisie. Vellios schoot er in 12 minuten al drie in, een onvervalste hattrick.

Vervolgens gaf Haris Medunjanin doelman Konrad Sikking, de vervanger van de geblesseerde Wouter van der Steen, met een aardig schot ook nog eens het nakijken.

In de 20e minuut maakte Younes Taha er 5-0 van. Vellios maakte vervolgens zijn vierde en de zesde van de thuisclub. Thomas van den Belt zorgde in de 31e minuut voor 7-0.

PEC Zwolle was daarmee de eerste die met een 7-0 voorsprong de rust in ging sinds Heracles Almelo in augustus 2002 tegen HFC Haarlem, zo meldde databureau Gracenote Netherlands.

Meteen na rust werd het 8-0 door Lennart Thy, die net was ingevallen. Daarna scoorde Thomas Beelen (9-0), waarna Thy 10-0 en 11-0 maakte, waarmee ook hij zijn hattrick compleet had. Van den Belt en Van den Berg maakten het feest daarna helemaal compleet.

Sparta Rotterdam - Almere City FC uit 2010 was met 12-1 de hoogste uitslag uit de eerste divisie.