Eerste dakloze avond in Alkmaar krijgt magisch tintje

AZ en Ajax komen het veld op in het dakloze AZ-stadion in Alkmaar. ‘Zoveel lichtval hebben we hier nog nooit gehad.’ Beeld ANP

‘Zo hé, zoveel lichtinval hebben we hier nog nooit gehad.’ Het is een uurtje voor de aftrap van AZ - Ajax als Kees de Groot vanuit zijn skybox uitkijkt over het stadion. Zonder dak heeft dat een heel ander uiterlijk. ‘Het lijkt allemaal veel groter hè’, zegt hij tegen zijn vrouw. Die giechelt: ‘Ik krijg er bijna hoogtevrees van.’

De Groot is AZ-supporter vanaf zijn jongste jeugd, maar ook directeur van het gelijknamige sloopbedrijf uit Alkmaar. In die hoedanigheid was hij de afgelopen maanden verantwoordelijk voor het demonteren van het tribune dak van het stadion. ‘Een ereklus’, zegt hij zittend op één van de met koeienvacht beklede stoelen in zijn skybox. ‘Het is een gebouw dat een beetje van iedereen is.’

Deze zondag komt AZ terug in eigen stadion, dat sinds 10 augustus onbespeelbaar was nadat een deel van het dak instortte bij een zomerstorm. Fans krijgen bij de ingang een gratis sjaal en muts uitgereikt, aangezien er nu geen verwarming meer aan het dak hangt. Op de trappen, normaal beschermd tegen regen, is nu een anti-slipmat aangebracht. In de fanshop wordt een nieuwe collectie shirts verkocht met de tekst: ‘Boys are back in town.’

Voor De Groot was het alsof de afgelopen maanden heel Alkmaar over zijn schouders meekeek. ‘Zeker in het begin, zeiden de mensen: nou Kees, kan dat niet wat sneller?’ Maar toen de klus eenmaal was geklaard, een week voor de deadline van 1 december, stroomden de complimenten binnen. Zelf is hij ook niet ontevreden nu hij het vanuit deze positie, hoog in het stadion, bekijkt. ‘Eerlijk? Ik vind het geweldig zo.’

De Groot is niet de enige die er zo over denkt. Aanvaller Calvin Stengs vergeleek het onthoofde AZ-onderkomen al met een Zuid-Europees stadion. Ex-speler Barry van Galen doet het denken aan die keren dat hij met AZ in het voormalige Oostblok speelde en sloper Kees de Groot moest tijdens zijn werkzaamheden steeds vaker denken aan het Olympisch Stadion. Door zijn ingrepen heeft het moderne AZ-stadion een nostalgische uitstraling gekregen.

Zijn liefde voor AZ, het sponsorschap bij de club, de bouwkundige expertise van het bedrijf; alles kwam samen toen 133 dagen eerder het dak instortte. De Groot zat tijdens die zomerstorm veilig in de bioscoop. Hij kreeg direct allerlei foto's toegestuurd en dacht in eerste instantie aan een grap. Maar al snel bleek het bittere ernst te zijn en rook hij een kans.

Voorbereidingen voor het plaatsen van de lichtmasten in het AZ-stadion begin december. Beeld ANP

In 2006 was De Groot verantwoordelijk voor de sloop van het oude AZ-stadion De Alkmaarderhout; een klus die bij hem veel meer emoties teweegbracht dan het demonteren van het dak van het AFAS-stadion. ‘In De Hout zag ik een stuk van mijn jeugd verdwijnen. Het dak was vooral een technisch verhaal.’

Aanvankelijk werd hij ingehuurd voor de sloop van het weggewaaide deel, maar al snel bleek uit onderzoek dat ook voor de rest van de overkapping geen veiligheidsgaranties konden worden afgegeven. Zo volgden voor De Groot vier intensieve maanden. Ondertussen bezocht hij de wedstrijden van zijn club in Den Haag, waar het Car Jeans Stadion elf keer werd omgeturnd tot een imitatie-AFAS-stadion. Zelfs de hoekvlaggen gingen vanuit Alkmaar mee.

De Groot zag dat ook de gangen van de skyboxen waren behangen met dezelfde foto’s als in Alkmaar, zodat hij toch nog een soort thuisgevoel ervoer. Maar hoe warm het welkom ook was in Den Haag, hij is deze zondag vooral blij terug te zijn in Alkmaar, al weet hij ook dat de middag pas echt geslaagd is als AZ erin slaagt om Ajax te verslaan en medekoploper wordt.

Lang blijft het 0-0. Gelukkig voor de 17 duizend koukleumende toeschouwers gaat het niet regenen, alleen de wind heeft vrij spel. AZ-trainer Arne Slot raapt een paar keer een plastic zakje op dat op het veld is gewaaid.

Dan, in de 90ste minuut, kopt spits Myron Boadu de 1-0 achter Ajax-doelman André Onana. Buiten het stadion wordt vuurwerk afgestoken, binnen houden supporters hun gratis sjaaltjes triomfantelijk in de lucht. De eerste dakloze avond in Alkmaar van het seizoen heeft een magisch tintje gekregen.

Tot de zomer blijft het zoals het nu is. Daarna begint AZ met de bouw van een nieuwe dakconstructie. Terwijl Arne Slot na afloop zijn spelers en de fans roemt, neemt De Groot in zijn skybox nog een biertje. Maar al te laat maakt hij het niet. Maandag begint een nieuwe werkweek. Het Pharos-gebouw in Hoofddorp moet worden gesloopt. Ook belangrijk.