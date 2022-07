Eerste bergrit Tour wordt spektakelstuk: Jumbo-renner Vingegaard pakt met ritzege de gele trui

Jonas Vingegaard schreeuwt het uit bij het passeren van de finish op de Gradon. Beeld ANP / EPA

Pogacar oogde in de eerste anderhalve week van de Tour de France superieur, maar liet in het slot van de eerste echte bergrit serieuze tekenen van kwetsbaarheid zien. Vingegaard was daartegen ijzersterk. Vierenhalve kilometer voor de finish reed de Deen weg van Pogacar. Uiteindelijk kwam hij twee minuten en 51 seconden eerder over de streep. Vingegaard won de etappe, waardoor hij nog eens tien bonificatieseconden pakte.

Pogacar werd zevende. De top-drie werd gecompleteerd door de Colombiaan Naïro Quintana en de Fransman Romain Bardet. Bardet springt ook over Pogacar heen in het algemeen klassement.

Pogacar brak

De strijd om de gele trui kwam woensdag los op de beklimming van de Galibier, een col van de buitencategorie met een top op 2,642 meter. De twee troeven van Jumbo-Visma in het algemeen klassement, Vingegaard en Primoz Roglic, vielen Pogacar om de beurt aan, maar de Sloveen bezweek niet. In de afdaling had hij, samen met zijn belangrijkste knecht Rafal Majka, de etappe weer in handen. Maar tot veler verrassing brak Pogacar in de slotklim naar de Granon.

Vingegaard ontmoette in de laatste kilometers van de etappe de vooruit rijdende Warren Barguil en Quintana, maar reed snel van hen weg en soleerde naar de ritzege. Het machtsvertoon van de Deen was onverwacht, omdat Pogacar in de eerste anderhalve week van de Tour ongenaakbaar was. In alle beklimmingen in de vorige etappes was de Sloveen de sterkste.

Vingegaard viert op de Granon! De Deen is als eerste bovenop de Col du Granon, sloopt Pogacar en neemt de gele trui van hem over. pic.twitter.com/bKy6id33IP — NOS Wielrennen (@NOSwielrennen) 13 juli 2022

Mathieu van der Poel stapte in de elfde etappe van de rittenkoers af. De Nederlander ging aan het begin van de dag in de aanval, maar moest al snel uit de kopgroep lossen. Daarna ging ook het peloton hem te snel.

Donderdag krijgt Pogacar een kans op revanche, als de Tour twee befaamde Alpenbergen aandoet. Na 165,4 kilometer komen de wielrenners aan op de top van de Alpe d’Huez, waar ongetwijfeld een leger Nederlandse fans langs de weg zal staan. Eerder in de etappe passeert de karavaan de Col de la Croix de Fer, net zo goed een historische col.