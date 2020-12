Eerst spelen met zoon Bronny en pas dan stopt LeBron James

LeBron James volgt geconcentreerd het spel van zijn zoon Bronny (met bal). Beeld Hollandse Hoogte / Getty Enterta

Na vier kampioenschappen in de NBA, waarvan de laatste titel werd behaald in oktober, is de honger bij LeBron James (35) nog altijd niet gestild. Ook in het komende seizoen, dat volgende week begint, geldt zijn club Los Angeles Lakers als topfavoriet. Toch kijkt de sterbasketballer al ver vooruit. Voor hij zijn gympen opbergt, wil hij in de NBA samenspelen met zijn oudste zoon Bronny (16), nu nog middelbare scholier.

Het zou naar eigen zeggen de belangrijkste prestatie uit zijn loopbaan zijn. Niet zijn NBA-titels, de vier keer dat hij werd uitgeroepen tot beste speler of zijn twee olympische gouden medailles, maar ‘samen op het veld staan met mijn zoon’, verwoordde hij in 2018 zijn droom in een interview met sportzender ESPN. ‘Dat zou een hoop betekenen voor mij en mijn familie.’

Onlangs verlengde James zijn contract in Los Angeles met twee seizoenen, waarin hij in totaal 85 miljoen dollar zal verdienen. Vooral de duur van de verbintenis sprong in het oog. ‘Het mooiste is dat ik transfervrij ben als mijn zoon de middelbare school afrondt’, zei James vorige week nadat hij had bijgetekend. Laat zijn lichaam hem niet in de steek, dan kan The King in het seizoen 2023-2024 een nieuwe club uitkiezen. In diezelfde jaargang maakt zoonlief mogelijk zijn debuut in de NBA.

De kwaliteiten lijkt hij te bezitten, LeBron Raymore James jr., kortweg Bronny. Als tweedejaars speelt hij aan de middelbare school van Sierra Canyon in Los Angeles. Zijn vader smeedde hem tot een teamspeler met oog voor anderen. Een fijnzinnige passer. Uitzonderlijk spelinzicht. Kortom, een miniatuurversie van zichzelf, hoewel James als scholier dominanter was. Bronny is kleiner dan zijn vader (1.88 meter tegen 2.10 meter), maar heeft op zijn 16de een krachtiger lichaam.

Volgens een scoutingslijst van ESPN worden 24 van zijn leeftijdsgenoten momenteel hoger ingeschat. Daarmee is Bronny niet onbetwist het grootste talent, maar ligt hij niettemin op koers voor een profbestaan.

De vergelijking met zijn vader is bij voorbaat oneerlijk. In zeventien seizoenen overtrof die verwachtingen die niet te overtreffen leken. Toen James sr. nog middelbare scholier was, pronkte zijn foto op de cover van tijdschrift Sports Illustrated. ‘The Chosen One’, was het bijschrift. De Uitverkorene.

Alleen een carrière met meerdere kampioenschappen zou voldoen. Het lukte glansrijk. Volgens sommigen is hij de beste aller tijden en buiten de lijnen toont hij een maatschappelijke betrokkenheid die zijn spel op momenten weet te overschaduwen. Vorige week werd hij door tijdschrift TIME uitgeroepen tot sporter van het jaar.

Ook van Bronny wordt veel verwacht, wie weet te veel. Nog voor zijn 10de levensjaar circuleerden filmpjes van zijn wedstrijden op sociale media. Op zijn 16de is hij een nationale bekendheid met bijna zes miljoen Instagramvolgers en heeft hij een ambassadeursrol voor een e-sportsteam dat ook NBA-sterren inlijft.

Wedstrijden van Sierra Canyon worden massaal bekeken. Een jaar geleden bezochten 13 duizend toeschouwers het duel met St. Vincents-St. Mary’s, de middelbare school van zijn vader. Die keek op de eerste rij toe en zag hoe zijn zoon tekende voor de winnende score. Bij wedstrijden van Bronny toont James zich een uitbundige cheerleader, springend en brullend langs de zijlijn. Zijn aanwezigheid vergroot de aandacht voor Bronny, maar de jonge James, een onbewogen persoonlijkheid, lijkt erop voorbereid. Zijn vader leerde hem de fijne kneepjes van het vak.

In de Amerikaanse sport zou het James-duo op professioneel niveau geen unicum zijn. In 1990 stond honkbalgrootheid Ken Griffey jr. met zijn gelijknamige zoon op het veld namens Seattle Mariners. IJshockeylegende Gordie Howie rekte zijn carrière zodat zijn zoons Mark en Marty in 1980 konden aansluiten.

Of Bronny in 2023 kan worden toegelaten tot de NBA is afhankelijk van een mogelijke regelwijziging. In 2005 bepaalde de competitie dat nieuwkomers minimaal 19 moeten zijn en dat een compleet NBA-seizoen moet zijn volbracht sinds het afronden van de middelbare school. Rechtstreeks naar de profcompetitie, zoals James deed in 2003, was niet meer mogelijk.

De meeste talenten kiezen sindsdien voor overbruggingsjaar bij een universiteitsteam, al verkassen steeds meer spelers naar een buitenlandse competitie waar ze een salaris mogen ontvangen. Vorig jaar sprak NBA-baas Adam Silver de wens uit om de regel aan te passen, wellicht in 2022. Het zou voor Bronny de weg vrijmaken naar een debuut in 2023, wie weet aan de zijde van zijn vader.

Zorgvuldig stippelt die een pad voor hem uit. Alleen het beste is goed genoeg. Waar Bronny opgroeit in weelde, kende James in zijn jeugd vooral armoede. Op jonge leeftijd nam hij zich voor om het ouderschap anders aan te pakken dan zijn vader, die het gezin in de steek liet. ‘Ik zal voor mijn kinderen alles doen wat die man niet voor mij heeft gedaan.’