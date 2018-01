Eenzaam is de weg terug voor Maria Sjarapova

Slechts twee oud-kampioenen zitten nog in het vrouwentoernooi van de Australian Open en zij treffen elkaar reeds in de derde ronde. Voor Maria Sjarapova wordt het een beladen ontmoeting met Angelique Kerber. Het tienjarig jubileum van de grandslamtitel voor de 30-jarige Russin in 2008 wordt immers overschaduwd door de positieve dopingtest in Melbourne in 2016, waarna ze voor 15 maanden werd geschorst. Die zonde kleeft aan Sjarapova, bij elke voetstap.



Haar fascinerende autobiografie Unstoppable, My life so far begint met de dopingcontrole op de Australian Open, na de zoveelste nederlaag tegen Serena Williams.