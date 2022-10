Eensgezind PSV boekt knappe en nuttige overwinning op Arsenal

Luuk de Jong springt hoger en timet beter dan de Arsenal-defensie, inclusief doelman Aaron Ramsdale. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Even dreigde PSV tegen Arsenal vanuit Eindhovens perspectief het duel van de afgekeurde doelpunten te worden, maar dat was buiten Luuk de Jong gerekend. Met een treffer en assist verdreef de ingevallen spits het chagrijn en bezorgde het Philips Stadion zo een heerlijke voetbalavond.

Een dapper PSV won met 2-0 van ­Arsenal, de trotse koploper van de Premier League, die verbleekte tussen het roodwitte vlagvertoon vanaf de ­tribunes. Eerst legde De Jong de bal klaar voor de inkomende Veerman, die beheerst raak schoot. Niet veel later kopte de van een blessure teruggekeerde spits raak uit een hoekschop, door in de lucht de grabbelende doelman ­Aaron Ramsdale te kloppen.

Mede door het verlies van FK Bodø/Glimt tegen FC Zürich, in de andere wedstrijd in Groep A, plaatste PSV zich al na vijf speelronden voor de volgende ronde van de Europa League, het tweede toernooi van Europa. De manier waarop de ploeg van trainer Ruud van Nistelrooij dat deed was even knap als imponerend. Zo timide als zij vorige week, al dan niet gedwongen, speelde op bezoek bij Arsenal, met zoveel bravoure trok PSV donderdag ten strijde.

In de laatste groepswedstrijd tegen het Noorse Bodø/Glimt, gelegen boven de poolcirkel, wordt duidelijk of PSV als eerste of tweede eindigt in de poule. PSV moet het daar hoe dan ook doen zonder de eigen supporters.

De Uefa strafte de club voor het wangedrag van de fans vorige week tegen Arsenal. Er werd onder meer met stoelen en vuurwerk gegooid vanuit het uitvak. Ook kreeg PSV een boete van 40 duizend euro. Alleen al in die zin was het voor PSV prettig dat het de klus donderdag klaarde: plaatsing voor de volgende ronde van de Euorpa League.

In het eigen stadion toonde PSV ­zijn volwassen gezicht, nadat het dit seizoen al een paar keer kinderlijk eenvoudig op de snufferd was gegaan. Zes minuten van wanorde kostte de ploeg afgelopen weekend drie doelpunten en een nederlaag tegen FC Groningen.

Jarrad Branthwaithe nam de plek centraal achterin van Armando Obispo in, die met een fout de ineenstorting in Groningen inleidde. Met een dappere sliding verrichte de Brit een kwartier voor tijd een cruciale redding vlak voor de doellijn, als toonbeeld van onverzettelijkheid. Net zoals heel PSV met het hart speelde.

Xavi Simons

PSV voetbalde geconcentreerd en hield de ruimtes klein tegen Arsenal, dat onder meer aantrad met de sterspelers Martin Ødegaard en Gabriel Martinelli, maar spits Jesus op de bank hield. Gesteund door het fanatieke publiek, dat op Europese avonden net iets meer geluid produceert dan normaal, was PSV vooral voor rust met de rappe Cody Gakpo en Xavi Simons gevaarlijk in de tegenaanval.

Fraai was het zelfvertrouwen en de onverschrokkenheid waarmee de 19-jarige Simons zich toonde, alsof hij met zijn vrienden voor de lol op een pleintje aan het voetballen was. Onder druk van jagende Arsenal-spelers was hij het rustpunt bij PSV. In plaats van de bal blind naar voren te trappen, maakte hij de bal met een simpele lichaamsbeweging vrij of speelde zijn tegenstander behendig door de benen: zowel functioneel als technisch hoogstaand.

Even dreigde het meeslepende gevecht voor PSV het duel van de afgekeurde doelpunten te worden. Zowel Gakpo als Xavi scoorde voor rust, maar beiden deden dat in buitenspelpositie, al scheelde het niet veel. Bij het doelpunt van Xavi moest het digitale oog van de VAR eraan te pas komen.

Luuk de Jong

PSV trok de opwaartse lijn van de laatste weken – behoudens de zes minuten in Groningen – door tegen een opponent van formaat. Zo tweedrachtig als het aan het begin van het seizoen soms opereerde, zo eensgezind oogde PSV ­tegen The Gunners. De ploeg die verdedigend nog weleens kwetsbaar oogt en al een trits aan tegendoelpunten incasseerde, hoefde donderdag nauwelijks kansen toe te staan.

Aan de andere kant kon het wel weer beschikken over De Jong, die in de rust inviel en direct liet zien waarom hij voor PSV van onschatbare waarde is. Met de sterke spits in de punt van de aanval pakte de thuisploeg voorzichtig het initiatief. Na tien minuten in de tweede helft draaide hij slim weg bij zijn tegenstander en legde de bal klaar voor Veerman, die met veel gevoel raak schoot.

Een paar minuten later torende hij bij een hoekschop van Gakpo hoog ­boven iedereen uit om de bal via zijn voorhoofd in het lege doel te deponeren, leidend tot een ware vreugde-explosie op de tribunes. Dat andermaal een doelpunt van Gakpo wegens buitenspel nog werd afgekeurd kon toen al niemand meer deren in het bruisende Philips Stadion.