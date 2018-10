Eens te meer werd duidelijk hoe afhankelijk Feyenoord is van Van Persie

Wat blijft er over van Feyenoord zonder Robin van Persie? Dat was de vraag nadat de 35-jarige aanvaller vorige week van het veld werd gestuurd en hij het duel met Willem II dreigde te missen. Maar ook met de vrijgesproken Van Persie — hij vocht zijn schorsing met succes aan — wisten de Rotterdammers op bezoek in Tilburg allesbehalve te imponeren (1-1).

Willem II keeper Timon Wellenreuther en Van Persie van Feyenoord tijdens de wedstrijd. Foto ggg

Daar kon ook de onzichtbare topscorer aller tijden van Oranje niks aan veranderen. Waar hij in de voorgaande duels tegen FC Utrecht en Vitesse met twee bevliegingen kort voor tijd voor de winst had gezorgd, wist hij tegen Willem II het verschil niet te maken. Eens te meer werd duidelijk hoe afhankelijk Feyenoord van zijn enige vedette is.

Zijn winnende treffers tegen Utrecht en Vitesse maskeerden het werkelijke probleem van Feyenoord. De ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst voetbalt zonder een duidelijk plan en leunt te veel op de individuele kwaliteiten van Van Persie en in minder mate Steven Berghuis, die met zijn vorm tobt. Zonder een vleugje genialiteit van een van de twee, bleek Feyenoord zondag kwalitatief gelijkwaardig aan de nummer elf van de eredivisie.

Te afhankelijk

De club wilde dit seizoen langer meedoen om de titel dan vorig jaar, toen het direct na de winterstop afhaakte. Maar met zeven punten achterstand op koploper PSV en het vertoonde spel tot nu toe is er geen enkele reden om aan te nemen dat Feyenoord een serieuze uitdager wordt van PSV en Ajax. Daarvoor is de ploeg simpelweg te afhankelijk van Van Persie.

‘Ik kan niet elke week de bal in de 87ste minuut binnenschieten. Dat besef ik zelf ook wel’, zegt Van Persie na het gelijkspel tegen Willem II. ‘Het is ergens een compliment als mensen zeggen dat Feyenoord afhankelijk is van mijn kwaliteiten. Maar ik weet ook hoe het gaat: het is een momentopname. De laatste weken zat het even mee. Maar ik heb ook fases dat het even tegenzit.’

De oud-speler van Manchester United en Arsenal was dit seizoen als spits goed voor zes doelpunten. Tegen Willem II begon hij als aanvallende middenvelder, in de rug van de van een blessure herstelde Nicolai Jørgensen. Het vergt een ander type spel, weet hij zelf. ‘Als spits ben je vaak kort en explosief bezig, terwijl je als middenvelder langere afstanden moet overbruggen. Het maakt mij niet uit waar ik sta.’

Contrast

In Tilburg werd hij in de 75ste minuut naar de kant gehaald omdat hij lichte klachten had in zijn linkerbovenbeen. Het was pas de tweede keer deze competitie dat hij voor de 85ste minuut werd gewisseld. Het staat in schril contrast met vorig seizoen toen Van Persie in twaalf competitiewedstrijden maar één keer langer dan 75 minuten op het veld stond.

Sterker nog: statistiekenbureau Opta Sports berekende dat Van Persie dit seizoen in alle competities al meer minuten (835) heeft gemaakt dan in het complete voorgaande seizoen voor Fenerbahçe, Feyenoord en het Nederlands elftal samen (773).

Een uitgekiende voorbereiding ligt eraan ten grondslag. Van Persie sloot vorig seizoen in de winterstop zonder ritme aan bij Feyenoord. Elke week was het afwachten hoe lang het lichaam het zou houden. Hij ging extra vroeg naar bed en werd op maandagochtend na een wedstrijd stram en stijf wakker. Dit seizoen gebruikte hij de voorbereiding om zich optimaal te prepareren. ‘Ik heb veel minder last van pijntjes en wordt minder stijf wakker. Het is nu niet zo’n struggle voor me.’

Feyenoord speler Steven Berghuis in actie. Foto ANP Pro Shots

Ramp

]Zijn rode kaart vorige week tegen Vitesse was voor Feyenoord dan ook niets minder dan een kleine ramp. De club mocht Joris van Benthem danken dat Van Persie in Tilburg toch op het veld stond. De huisjurist van Feyenoord pleitte de speler vrij. Niet voor het eerst. Van Benthem flikte het kunstje de laatste jaren al zes keer met een speler van Feyenoord. Op sociale media werd afgelopen dagen gekscherend gezegd dat Van Benthem de beste verdediger is die Feyenoord heeft.

Maar ook de huisjurist kon niet voorkomen dat een zwak Feyenoord twee punten verspeelde. De bezoekers waren in de tweede helft nog wel op voorsprong gekomen via een benutte strafschop van Berghuis. Vijf minuten voor tijd kwam Willem II langszij na knullig uitverdedigen van linksback Tyrell Malacia. Donis Avdijaj profiteerde en bediende spits Fran Sol op maat.

Van Persie was toen al gewisseld en kon niet voor de derde keer op rij als reddende engel optreden. Daardoor werd het zwakke Feyenoord als het ware ontmaskerd. De late tegentreffer bewees dat een topclub die afhankelijk is van een 35-jarige vedette zich geen serieuze titelkandidaat mag noemen.