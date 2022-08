Eenmaal op Spaanse bodem kiest Vuelta-koning Roglic maar eens voor zichzelf

Primoz Roglic bejubelt zijn overwinning in de vierde etappe van de Vuelta. Met zijn zege pakte hij tevens de leiderstrui. Beeld AFP

Had Primoz Roglic er soms genoeg van dat zijn ploeggenoten van Jumbo-Visma in Nederland telkens de leiderstrui van de Vuelta konden aantrekken, achtereenvolgens Robert Gesink, Mike Teunissen en Eduardo Affini? Hij is toch de gevierde man in Spanje, met drie keer achtereen de eindzege in Madrid?

De vierde trui van het team op rij in deze editie, uit te reiken na de vierde etappe van Vitoria-Gasteiz naar Laguardia, moest maar eens voor hem zijn. De benen waren goed, verklaarde hij na afloop, dus hij besloot er maar vol voor te gaan. Na enig gewriemel met wat bruuske stuurbewegingen bergop in de laatste kilometer, versnelde hij links van de weg. Mads Pedersen en Enric Mas konden niet meer dan hem een beetje bijhouden. Mede dankzij bonificatieseconden heeft de Sloveen in het algemeen klassement op concurrenten als Remco Evenepoel, Richard Carapaz en Simon Yates een halve minuut voorsprong opgebouwd.

Verkleedpartijen

Natuurlijk misgunde hij de anderen in het team het rood niet. De aanhoudende verkleedpartijen in de drie finishplaatsen in Nederland waren voorzien. Hij was degene geweest die Gesink in de ploegentijdrit nog in de laatste honderden meters naar voren reed, die Teunissen in de slotfase op het Utrecht Science Park toeriep dat hij zich met de massasprint kon bemoeien en die in Breda met zijn ploeggenoten ver genoeg terugzakte in het peloton om Affini als eerste van de ploeg over de streep te laten rijden. ‘Het was ons plan’, verzekerde hij dinsdag nog maar eens.

Eenmaal weer op Spaanse bodem koos hij voor zichzelf. Zijn ambities werden voor het eerst duidelijk met nog 15 kilometer te gaan, toen hij wereldkampioen Julian Alaphilippe counterde in een sprint naar de top van de Puerto de Herrera. Daar waren al wat bijkomende seconden op te rapen. Roglic won, al leken beide renners wat verrast. Ze richtten zich op een spandoek over de weg, maar dat bleek de aanduiding van de afstand naar de aankomst. De streep van de sprint bergop lag enkele tientallen meters verder. In de straten van Laguardia kwamen er nog tien seconden extra beloning bij. ‘Ik zeg altijd dat je maar beter enkele seconden voorsprong kunt hebben dan een achterstand.’

Dubbelslag

Met de dubbelslag laat de kopman van Jumbo-Visma nog maar weinig ruimte voor speculaties over zijn conditie en motivatie. Hij kampte na zijn val en voortijdige opgave in de Tour de France met een rugblessure. De vraag was of hij zich nog zou kunnen opladen voor een nieuwe topprestatie in Spanje. Al in Utrecht liet hij weten er klaar voor te zijn, anders was hij nooit aan de start verschenen. In het Baskenland volgde ook al geen voorbehoud. ‘Dit is nog maar het begin.’ Wie wilde, kon er ook een dreigement in zien.

Ver achter de winnaar – het verschil zou uiteindelijk 14,13 minuten bedragen – kwam de Italiaan Affini met een brede glimlach over de finish. Hij had genoten van de rode trui. ‘Het was heel speciaal en nu Primoz ’m heeft is het nog specialer. Vanaf nu is het aan hem.’