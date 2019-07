Eenmaal op het grind kraakt Kruijswijk: ‘Het was niet zo’n beste dag. Maar ik had er al rekening mee gehouden’

Zijn geel-zwarte tenue in combinatie met celeste, het blauw-groen van zijn fiets, is donderdag lange tijd in de voorste rangen van het peloton met de favorieten in de Tour de France te zien. Niet zo verwonderlijk, Steven Kruijswijk ­behoort tot de kanshebbers.

Hij is naar eigen zeggen ‘met ­gezonde spanning’ van start gegaan. Het is de eerste etappe, over zeven cols in de Vogezen, waarin de klassementsrenners elkaars nieren kunnen proeven. Zoals de kopman van Jumbo-Visma bij het vertrek in Mulhouse verklaarde: ‘Zelf weet je wel waar je staat. Maar er is altijd onzekerheid. Hoe je bent in vergelijking met de rest is niet in te schatten.’

Kruijswijk koerst attent, hij ziet hoe de teams van Movistar en Ineos met wat spierballenvertoon beurtelings de kop nemen, zonder dat ze het achterste van hun tong laten zien. Hij voelt zich goed, al weet hij dat een grote groep die wat afwachtend rijdt voor hem niet gunstig is. Dan gaat de boel pas laat ontploffen, op de loodzware slotklim, La Planche des Belles Filles. In zulke ontknopingen wil het wel eens bij hem gaan kraken.

Hij heeft eerst de Vlaming Wout Van Aert in zijn buurt, later de Nieuw-Zeelander George Bennett. Hij heeft deze dag op papier wat te verdedigen, een derde plek in het algemeen klassement, met de suggestie dat zelfs een sprongetje naar het geel niet geheel ondenkbaar is. Hij hecht er zelf niet ­zoveel waarde aan, de positie was vooral toe te schrijven aan zijn ploeg, die in het openingsweekeinde in Brussel een magistrale tijdrit neerzette.

De slotklim

Als de groep begint aan de 7 kilometer naar de laatste Vogezentop van de dag, met ontzagwekkende steiltes onderweg, zakt hij toch langzamerhand wat terug – hij heeft het zwaar, als is dat op zijn gelaat nauwelijks af te lezen. Vlak voor het onverharde gedeelte van ruim één kilometer, gevolgd door een steilewandklim van 24 procent, rijdt hij bijna aan de staart – hij is drie na laatste.

Verderop passeert de Belg Dylan Teuns intussen als eerste de streep, voor de Italiaan Giulio Ciccone. Ze zijn overlevers van een grote kopgroep die vroeg in de wedstrijd wegreed. Ciccone, klimmer voor Trek, houdt aan de ontsnapping de gele trui over.

Dat Kruiswijk achterin rijdt, duidt erop dat zijn vrees enigszins bewaarheid wordt. Hij had al wat tegen de laatste horde opgezien. La Planche is kort, onregelmatig, soms gaat het zelfs een stukje naar beneden, dan weer vervaarlijk omhoog. Hij heeft liever dat het wat langer en meer geleidelijk bergop gaat, zodat hij zijn eigen tempo kan ontwikkelen en intussen wat reserves kan bewaren voor een aanval.

Zijn begeleiders stelden hem vooraf gerust. Natuurlijk zijn er renners die explosiever zijn dan jij, maar vergeet niet dat bij hen er het beste ook vanaf is na al die de cols. Sportief directeur Merijn Zeeman zei het ’s ochtends nog: ‘Er wordt een topprestatie van hem gevraagd. Het is superzwaar, lastig. Maar hij heeft al eerder laten zien dat hij dit aankan.’ Begin mei zijn ze nog op La Planche geweest voor een verkenning. Er lag nog sneeuw. Maar hij was naar tevredenheid van de coach omhoog geklauterd.

Voor in de groep zijn het donderdag de andere klassementsrenners die zich eindelijk wat blootgeven. Mikel Landa van Movistar probeert het. Kruijswijk ziet in de verte dat Julian Alaphillipe, dan nog in de leiderstrui, zijn reputatie als springveer weer wil waarmaken. Maar die wordt in de laatste meters gecounterd door niemand minder dan titelverdediger Geraint Thomas.

Alleen de Fransman Thibaut Pinot kan aanklampen. De rest heeft geen antwoord, ook Ineos-ploeggenoot Egan Bernal niet, al stokt het verschil op negen seconden. De vraag is of hiermee al de hiërarchie in de ploeg vaststaat.

Krabbelen

Het zijn schermutselingen waarmee Kruijswijk zich niet meer kan bemoeien. ‘Ik kraakte op het grind’, zegt hij later. Aan de zijde van Bauke ­Mollema krabbelt hij naar de top. Ploeggenoot Bennett eindigt nog voor hem. Met een achterstand van 1.04 minuut op Ciccone zakt Kruijswijk naar plaats acht in het klassement. Maar er zijn ook tegenstanders die veel verder terugvallen, onder wie de Fransman Romain Bardet en de Italiaan Fabio Aru, twee jaar geleden nog winnaar op La Planche.

Het is ingecalculeerd verlies, is de conclusie na de wedstrijd. Kruijswijk maakt na de wedstrijd geen aangeslagen indruk. ‘Ik had liever ook geen tijd verloren, dat is zonde. Het was niet zo’n beste dag. Maar ik had er al rekening mee gehouden. Dit is niet mijn ideale klim. Ik ben nooit goed geweest in dit soort aankomsten. Laten we er niet te veel aan ophangen.’

Het koersverloop is ook niet in zijn voordeel geweest. ‘Er werd afwachtend gereden. Ik had liever gehad dat er wat meer werd gekoerst, dan verliezen meer jongens hun explosiviteit. Tegen dat soort types sprinten is voor mij lastig.’

Wie op hem de meeste indruk maakte, onderweg? Hij noemt Thomas en Pinot. ‘Thomas is dik in orde. Hij besliste vorig jaar de Tour ook met dit soort uithalen.’

Merijn Zeeman: ‘Het gaat erom dat Steven over de volle drie weken op de beslissende momenten zo goed mogelijk moet zijn. Het resultaat van vandaag zegt nog niks over waar het eindigt. Het is een belangrijk onderdeel, zeker. Maar de Pyreneeën, de tijdrit en de Alpen komen er ook nog aan.’

Kruijswijk: ‘Het is nog twee weken. Ik doe nog steeds mee.’