Vladimir Kramnik legde de afgelopen weken in diverse interviews nog eens omstandig uit waarom hij op zijn 43ste zijn professionele carrière heeft beëindigd. De liefde voor het spel is volgens hem even groot als vroeger, maar de motivatie om voor elk half punt te vechten is verdwenen: ‘Toen ik merkte dat het resultaat van een partij me steeds ­minder interesseerde, besloot ik dat het tijd was om te stoppen.’

Gelukkig is verminderde motivatie op latere leeftijd een kwaal die niet iedereen treft. Drie vertegenwoordigers van een oudere generatie weigeren Kramniks voorbeeld te volgen. Vishy Anand (49) behoort nog altijd tot de wereldtop en ­piekert niet over stoppen. Iets minder goed vergaat het Boris Gelfand en Vassili Ivantsjoek (beiden 50), maar ook voor hen is pensioen een woord dat niet over hun lippen komt.

Ivantsjoek is slecht begonnen aan 2019. Zijn resultaten in toernooien in Gibraltar en St. Louis waren zo mager dat hij voor het eerst in deze eeuw onder de grens van 2.700 punten zakte. Zijn trouwe fans ­hopen dat de Oekraïner de weg omhoog opnieuw inslaat, hoe lastig dat ook meestal blijkt te zijn.

Gelfand kan er over meepraten. De Israëliër, die in 2012 om de wereldtitel streed tegen Anand, zakte anderhalf jaar geleden onder de 2.700 punten en slaagde er niet in zijn oude niveau te hervinden. Omdat invitaties voor de grote toernooien na het ratingverlies uitblijven, besloot Gelfand mee te doen aan het open toernooi om het Europees kampioenschap in Skopje. Met een score van 3,5 uit 4 is hij goed begonnen in de monsterwedstrijd met 360 deelnemers, waaronder 143 grootmeesters.

Gelfand – Petrov

Skopje 2019

1. c4 c5 2. Pf3 Pc6 3. Pc3 g6 4. e3 Lg7

5. d4 d6 6. d5 Pa5

Een discutabele openingsbehandeling. In het vervolg blijkt dat het paard aan de rand niet meedoet aan het spel.

7. Ld3 Pf6 8. h3 0-0 9. 0-0 e5 10. e4 Pe8 11. Lg5 f6 12. Lh4 Lh6 13. Kh1 Pg7 14. g4 Lf4 15. Lg3 g5

16. Lxf4 exf4

Zwart had de keus uit twee kwaden. Na 16 ... gxf4 heeft wit de vrije hand op de koningsvleugel en na de tekstzet moet hij op zijn hoede zijn voor de breekzet e4-e5.

17. Tg1 b6 18. Dc2 h6 19. Tg2 Pb7 20. h4 Kf7 21. Tag1 Th8 22. Th2 h5

Nu stort zwarts stelling ineen, maar ook na 22 ... Ld7 23. e5! dxe5 24. Lh7 Df8 25. Dg6+ Ke7 26. Pe4 is wits aanval sterk.

23. e5! dxe5 24. hxg5 Lxg4 25. Lg6+ Kg8 26. Txg4! hxg4 27. Lh7+ Kf8 28. gxf6 Dxf6 29. Pe4 De7 30. Ph4

Met winst van groot materiaal.

30 ... Txh7 31. Pg6+ Kf7 32. Pxe7 Txh2+ 33. Kxh2 Kxe7 34. Da4 Pa5 35. d6+ Ke6

36. Dd1

Zwart geeft op.