Een zomer vol hoogtepunten voor Lieke Martens: beste voetbalster van 2016-2017

Martens, uit Nieuw-Bergen in Limburg, is een sierlijke, technisch begaafde dribbelaar met scorend vermogen. Ze maakte drie doelpunten tijdens het EK. Deze week was ze begonnen met de trainingen in Barcelona, waar ze vlak voor het EK een contract tekende. Dat was een droomtransfer. Vlak voor het toernooi zei ze in de Volkskrant over Lionel Messi, de ster bij de mannentak: 'Messi is mijn grote voorbeeld, mijn inspiratiebron. Prachtig hoe hij de bal bij zich houdt, dribbelt en ook nog een tegenstander kan passeren.'



Bij de club hadden ze tegen Martens gezegd dat ze Messi weleens zou ontmoeten, misschien in de behandelruimte. Het liep anders. Mooier. Donderdag stapten ze samen in een privévliegtuig. Daar zijn filmpjes van gemaakt. Messi en Martens schudden elkaar de hand, ze lopen de trap op, vliegen een stukje, stappen uit in Nice, wandelen naar een helikopter en laten zich vervoeren naar Prinsdom Monaco.



Later poseert ze dus met Ronaldo, die de arm op haar schouder legt terwijl ze hun bokaal torsen. En natuurlijk staat ze op de foto met Messi. De grappen op social media waren best leuk: 'Martens met een fan van Barcelona.'