Een WK voetbal is niet compleet zonder Sepp Blatter, vindt hijzelf: ‘Dit is mijn WK’

Een WK voetbal is niet compleet zonder Sepp Blatter, vindt Sepp Blatter. Woensdag dook de geschorste oud-voorzitter van de Fifa op in Moskou. ‘Dit is mijn WK’, zei hij tegen journalisten.

Blatter werd woensdag in het Kremlin ontvangen door president Poetin, hij is in Moskou naar de wedstrijd Portugal-Marokko geweest en vrijdag zit hij op de tribune bij Brazilië-Costa Rica in Sint-Petersburg. De wedstrijdkaartjes en het fanpaspoort van de Fifa zijn door Rusland geregeld, zegt hij.

Zijn verschijning bij het WK is ongemakkelijk voor de Fifa en Gianni Infantino, de nieuwe baas van de organisatie die wil breken met de corruptieschandalen bij de voetbalbond. Blatter (82) is voor zes jaar geschorst van ‘alle voetbalgerelateerde activiteiten’ wegens onethisch handelen – hij betaalde onder meer dubieuze bedragen aan zijn toenmalige plaatsvervanger Michel Platini.

Maar volgens Blatter hoeft de Fifa zich niet ongemakkelijk te voelen. ‘Ik houd me niet bezig met voetbalzaken. Ik ben hier als persoonlijke gast’, zei de Zwitser die zeventien jaar lang leiding gaf aan de Fifa.

Foto AFP

Tussen de voetbalfans rondom het Kremlin zei hij dat dit WK bovendien te danken is aan hem. Hij had als Fifa-baas immers gepleit voor de toewijzing van het WK aan Rusland in 2010, stelde hij voor de camera van het Russische staatskanaal RT.

‘Ik ben voorzitter’

De aandacht voor zijn bezoek aan Rusland doet hem geloven dat dit ‘zijn WK’ is. Blatter: ‘Televisie, camera’s, mensen die foto’s van me maken, enzovoorts.’ Sterker nog, Blatter voelt zichzelf tot op de dag van vandaag Fifa-voorzitter. ‘Ik ben voorzitter, maar geschorst. Het is geen makkelijke periode geweest voor mij, en het is nog steeds niet de makkelijkste periode.’

Het Kremlin bevestigde de ontmoeting tussen Poetin en Blatter, die al jaren een goede relatie hebben. Dmitri Peskov, de woordvoerder van Poetin, stelde tegen persbureau Reuters dat de ontmoeting gezien moet worden ‘in het kader van Blatters privébezoek’.

Volgens Blatter zit de sfeer er goed in op het WK. Vrijdag, na de wedstrijd Brazilië-Costa Rica, gaat hij weer naar huis.