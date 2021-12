Een wielerstal als de idealistische hobby van DSM: ­de godheid is het team

Sneu was het. Team DSM presenteerde de wielrenners die in 2022 los mogen gaan feestelijk aan de wereld, maar in plaats van in het zonlicht kwam de ploeg in het schijnsel van flauw maanlicht te staan. Wat gebeurt er toch allemaal in die ploeg waaruit zovelen zijn weggevlucht om het geluk elders te beproeven? Alsof de pest er heerste.

We weten dat Tom Dumoulin indertijd de renstal, toen nog Team Sunweb geheten, verliet omdat hij zich gekooid voelde door de goede bedoelingen van het management: hem beter maken, in het belang van de ploeggeest en de sponsoren. Hoe dat moest wist het management vanzelfsprekend beter dan Tom zelf. Een radertje in het geheel van een successtory, dat was de rol die van hem verlangd werd.

Daar moet je mee aankomen bij een mens die niet alleen zijn rol in een fietsteam im frage stelt, maar ook zijn rol als uitzonderlijk getalenteerde fietser in een iets groter bestel als ‘de maatschappij’, of nog groter, de kosmische kermis.

Goed, Team DSM presenteerde de ploeg en oogstte uitsluitend vragen. Is de ploeg werkelijk de gevangenis zoals ‘de vertrekkers’ haar kwalificeren? Sporza.be hield een rondgang. Vertrekkers loosden hun ongenoegen, anoniem veelal. Alsof de anoniemen graag een poortje openhielden. Je weet immers nooit wanneer je de gevangenis weer nodig hebt - om den brode.

Kwam naar voren als voornaamste struikelblok, de protocollenmanie. De individuele renner wordt gereduceerd tot een alomvattende dataset waarmee de experts van de ploeg dezelfde renner proberen te kneden tot een zeer nuttig individu. Dwang wordt niet geschuwd. Knecht of kopman, ze dienen een even groot belang: de godheid is het team. Wie er niet tegen kan mag gaan, doorlopend contract of niet. Kijk, de godheid is van redelijkheid niet gespeend.

Of het team reeds gebruik maakt van Artificial Intelligence is niet bekend, maar het zou ongetwijfeld behulpzaam kunnen zijn, zo niet de kers op de taart in de ultieme offerande.

Maanlicht in plaats van zonlicht. Op wielerflits.nl wordt het brein achter Team DSM, Iwan Spekenbrink, bevraagd over zijn goddelijke inspiraties. Wat me vooral interesseerde was zijn antwoord op de vraag of (hoofd-) geldschieter DSM zijn uitgezette koers kon volgen.

Zeer loyaal waren ze volgens Spekenbrink, op alle niveaus. Want bij DSM hebben ze met dezelfde uitdagingen te maken: ook zij moeten de juiste mensen op de juiste plaats invoegen. ‘Zij zijn trots op ons.’

Spekenbrink gaat er iets verder op in: ‘Menselijke waarden zijn de basis van alles wat we doen.’ Hij bedoelt volgens mij dat een renner alleen maar nuttig is zolang hij zelf niet nadenkt.

Ik vermoed dat Spekenbrink het leiding geven aan een wielerstal als idealistische hobby beschouwd. Op een iets ander niveau is de wielerstal de idealistische hobby van DSM.