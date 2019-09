Tieners en jonge twintigers forceerden de deur naar grote porties Europees voetbal. Ze zijn 17, 18 en 20 jaar. Mohammed Ihattaren, Orkun Kökcü en Calvin Stengs. Ze maakten afgelopen week de cruciale 1-0 voor de clubs waar ze al jaren in de opleiding vertoeven: PSV, Feyenoord en AZ.

Doelpunten op Cyprus, in Israël en in België. Goed, de tegenstanders waren niet van wereldformaat, maar toch: de drie vergemakkelijkten de opdracht van hun werkgever aanzienlijk. Het doelpunt van Stengs, een heerlijke, steenharde schuiver in de laatste minuut van de reguliere speeltijd, was zelfs absoluut noodzakelijk voor de in de verlenging afgedwongen entree van AZ in de groepsfase van de Europa League.

En wie nog even bij de beelden van Feyenoord in Israël bleef hangen, zag een geweldig doelpunt van Wouter Burger, 18 jaar jong, die de bal vrijmaakte met een passeerbeweging die je zelden ziet. Donyell Malen (20) scoorde ook twee keer, toen Apollon het hoofd overigens al lang had gebogen. En Ferdy Druijf en Teun Koopmeiners (beiden 21) maakten nog een goal voor AZ in Antwerpen.

Al die jongens zijn zo typisch voor de Nederlandse opleiding. Vol flair, als tiener klaar voor de nationale top, snuffelend aan internationaal werk, met al hun dromen van doorbraken in volle stadions, van nationale ploegen, luisterend naar welk volkslied dan ook. Zie ook Sergino Dest bij Ajax, dat om bij te blijven in de Europese ratrace miljoenen uitgeeft aan spelers uit den vreemde. De kansen voor eigen jeugd staan onder druk, maar daarvan trekt Dest (18) zich niet zoveel aan. Alsof hij nooit iets anders deed, schudt hij met de heupen om de tegenstander te misleiden.

Het was dus een weekje met een hoog hallelujagehalte, als het om Nederlands voetbal gaat, met de plaatsing van vier clubs voor de groepsfase van Europa, want Ajax mag weer meedoen aan de Champions League. En dan waren daar de verkiezingen van Virgil van Dijk en Frenkie de Jong tot beste speler (en verdediger) en beste middenvelder van het afgelopen Europese seizoen.

Mooi, hoe droogjes Van Dijk naast Ronaldo en Messi zat. De Jong zei in Monaco dat hij zich tussen al die sterren even de jongen voelde op een nieuwe school. De voetballer Frenkie de Jong is nog even zoekende in een vooralsnog Messi-loos Barcelona. Matthijs de Ligt, nog zo’n Nederlandse hemelbestormer, kreeg zelfs de volle laag na de 4-3 tussen Juventus en Napoli. Hij was betrokken bij alle drie tegendoelpunten, nu hij in de basis stond omdat Chiellini geblesseerd is. Weet u nog, de eerste interland van De Ligt, in Bulgarije? Dramatisch. Van dit soort wedstrijden wordt hij een nog sterkere jongen.

De voetbalcrisis heeft zich in een hoekje van het veld teruggetrokken. Dat wil niet zeggen dat alles blinkt. Vrijdag is Duitsland – Nederland in Hamburg. Als Oranje verliest, wordt het nog best een klus om het EK te halen. Het is zinvol om zelfs in dat geval door de uitslag heen te kijken, naar gras dat bij de buren helemaal niet zoveel groener is dan in de voetbalpolder Nederland.