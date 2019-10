Een vrij zwakke kwalificatiewedstrijd, maar de Nederlandse voetbalvrouwen gaan er met de winst vandoor

Beeld BSR Agency

Het was Daniëlle van de Donk-dag, dinsdag in Eindhoven. Alsof het zo was afgesproken, opende de technicus de score in de vrij zwakke EK-kwalificatiewedstrijd tegen Rusland (2-0). Het was haar honderdste interland.

Als te veel goede vrouwen ontbreken in de nationale ploeg, zoals dinsdag (na het gewonnen uitduel met Slovenië van vorige week) opnieuw het geval was met onder anderen Lieke Martens, Jackie Groenen en Stefanie van der Gragt, is Oranje best nog een aardig elftal, maar niet zo heel veel meer dan dat.

Het is bovendien lastig voetballen tegen ultradefensieve tegenstanders zoals het elftal van Sarina Wiegman ze steeds vaker treft, nu de status fors is verhoogd de laatste jaren en de tegenstand ondermaats, zoals in de EK-kwalificatiereeks. Het werd dus 2-0 tegen de Russinnen.

Maar Van de Donk deed gelukkig mee. The Magician, schijnen ze haar in Engeland te noemen, waar ze voetbalt bij Arsenal. Technisch, inventief. Was dat doelpunt dan alles, qua festiviteiten op Daniëlle van de Donk-dag? Nee, die begon al met gezang voor de 28-jarige jubilaris en een medaille voor haar verdiensten. Dat gezang was geoefend, want achter het succes van het vrouwenvoetbal schuilt strakke regie. Zelfs in de parkeergarage buiten het stadion van PSV hoorde je de blazerssectie op de melodie van de aloude Amerikaanse soulband KC & the Sunshine Band, met de evergreen Give it up. Op dat deuntje, ook te gebruiken bij Donny van de Beek, klonk het lied voor Van de Donk.

In de tiende minuut begon een rondje extra klappen, want ze speelt met rugnummer 10. Alsof ze licht opstandig was tegenover het script, scoorde de in de buurt (Valkenswaard) geboren Van de Donk na 11 minuten en 17 seconden. Ze combineerde via de hak met Renate Jansen, wier half gelukte schot via een Russisch hoofd weer bij haar belandde. Van de Donk controleerde de bal fraai en schoot onberispelijk raak. Haar achttiende doelpunt als international.

Volle tribunes

Lang bleef de stand 1-0, mede omdat Sherida Spitse een strafschop miste. Rusland, op grond van de wereldranglijst (24ste) de gevaarlijkste tegenstander in de EK-kwalificatiegroep met ook Estland, Turkije, Slovenië en Kosovo, verdedigde massaal en was een paar keer gevaarlijk, uit een spaarzame uitval of via een spelhervatting. Marina Fedorova schoot tegen de paal.

Vrouwenvoetbal is ook regie. Tijdens de rust vond de zogenoemde ‘kisscam’ twee vrouwen die elkaar ten huwelijk vroegen. Het was #InternationalLesbianDay. Verder waren vooral volle tribunes te zien, waar 23.887 toeschouwers zaten. De hoofdtribune was leeg, maar daar staat het cameraplatform en dat bleef dus buiten beeld.

Vrouwenvoetbal van de nationale ploeg trekt veel volk, maar het is ook weer niet zo dat alle stadions automatisch vollopen na de Europese titel van 2017 en de tweede plaats op het WK van dit jaar in Frankrijk. Het is ook lastig, in een groep met nauwelijks werkelijke tegenstand. Van Estland, Turkije, Slovenië en Rusland is inmiddels een keer gewonnen, soms moeilijker dan gehoopt, maar de ploeg van Wiegman zal zich ongetwijfeld plaatsen voor het eindtoernooi van 2021 in Engeland.

Van de Donk-dag

Gelukkig dat het Van de Donk-dag was. Vooral zij zorgde voor enig vermaak, met haar mengsel van trucs en passie. Afgezien van Martens, Groenen en Van der Gragt ontbrak ook Shanice van de Sanden. Bovendien viel Desiree van Lunteren tijdens de eerste helft geblesseerd uit. Haar vervanger, de jarige Liza van der Most, viel uitstekend in en gaf na een uur de perfecte voorzet op Vivianne Miedema, knap ingekopt door de spits voor haar 65ste doelpunt als international. Miedema huilde na de treffer, vanwege de dood van haar opa afgelopen weekeinde.

Op zo'n avond blijkt dan toch dat het moeilijk is om het niveau op peil te houden, bij zoveel absenties, wat ook weer niet zo verrassend is. Neem Virgil van Dijk, Frenkie de Jong en Memphis Depay weg bij de mannenploeg en het verval zal ook zichtbaar zijn. Nederland koketteert met de groei van de vrouwenafdeling van de KNVB, maar de aansluiting naar de top is ook een kwestie van geduld. Wiegman is bovendien geen bondscoach van wijzigingen om de wijzigingen.

Toen het einde van de wedstrijd naderde, vielen twee spelers van 20 jaar in: Victoria Pelova en Ashleigh Weerden. Maar het publiek zong vooral over Van de Donk, Daniëlle van de Donk.