Een volksverhuizing naar Florence: FC Twente leeft dankzij ‘de drie opa’s’ als zelden tevoren

De Grolsch Veste vorige week bij FC Twente - Cukaricki (4-1) in de derde voorronde van de Conference League. Beeld Pro Shots / Ron Jonker

Achter de opvallende groei van FC Twente schuilt ook de innerlijke rust van ‘de drie opa’s’, zoals supporter Xander Okhuizen het trio liefkozend noemt. Technisch directeur Jan Streuer (71), als oud-speler verknocht aan de club, is de architect van een transferbeleid waarop menig club jaloers is.

Dan is daar algemeen directeur Paul der Kraan (68), teruggekeerd van pensioen, wetende dat de schuld uit duistere financiële perioden van voorheen nog steeds aanzienlijk is met 37 miljoen euro. ‘Wij gaan geen dingen meer doen die we niet kunnen waarmaken. FC Twente mag nooit meer als een kaartenhuis in elkaar vallen. Maar we zijn wel ondernemers. We gaan niet op onze centen zitten. Twente is trots op FC Twente. Iedereen voelt zich verbonden. We zitten in een mooie fase. Dat hoor je, dat merk je, dat voel je.’

De derde van het trio opa’s is de qua leeftijd piepjonge trainer Ron Jans (63), die na het ontslag vanwege vermeend racisme bij Cincinnati thuis in Drenthe tot rust kwam en bij FC Twente de zin van het bestaan als voetbaltrainer hervond.

Gemoed vol positivisme

Als weerslag van dat gemoed vol positivisme trok FC Twente met het imposante aantal van 2.300 supporters en sponsors naar de schoonheid van Florence in Toscane, voor een vermoedelijk gelijkwaardig duel op donderdag met een sterke tegenstander. Fiorentina. I Viola, de Paarsen. De nummer 7 van de vorige Serie A tegen het als vierde geëindigde FC Twente.

De wedstrijd is een metafoor voor de herrijzenis in bijna volle glorie. De club leeft als zelden tevoren. Voorheen, na het unieke landskampioenschap van 2010, reisden 3.000 supporters naar Milaan en Londen, voor duels met Internazionale en Spurs in de Champions League. Alleen: de financiële en sportieve val in de jaren daarop was ijzingwekkend.

Anno 2022 is de club weer getransformeerd tot normale proporties met bijpassende ambities: subtopper, in staat tot uitschieters, met een prachtig, bijna altijd vol en levendig stadion. Met een aantrekkelijk elftal bovendien, gevormd uit een mix van eigen opleiding, slimme transfers, talent van buiten en ervaring.

Avonturen beleven

Supporter sinds jaar en dag Erasmus Bosch (70) mocht woensdag mee in het kleine vliegtuig met spelers en bestuur. Hij was al bij de allereerste Europese wedstrijd van Twente, in 1969 in Rouen, voor de Jaarbeursstedenbeker. Met een man of tien waren ze toen, schat hij. Ze zaten gewoon tussen de Fransen. ‘Dat kon toen nog.’ Met FC Twente beleefde hij avonturen en ontmoette hij gelijkgestemden. Elke anekdote is gedenkwaardig, of die nu gaat over bittere kou in Moskou of over een paard en wagen met supporters van een tegenstander uit Azerbeidzjan.

Bosch: ‘De binding bij FC Twente is geweldig, ook met spelers. Mijn favorieten zijn de vroegere uitblinkers Kick van der Vall en Eddy Achterberg, die nog steeds bij de club betrokken zijn. Ze zijn altijd benaderbaar. Als ze je zien, steken ze een hand op.’ De clubleiding is openhartig tegenwoordig. ‘Ik ben heel gecharmeerd van het huidige beleid.’

Het bereiken van Europees voetbal in het vorige seizoen, besloten met de onverwachte vierde plaats, stuwde de begroting op van 25 naar 30 miljoen euro. Directeur Van der Kraan: ‘We verkochten meer seizoenkaarten. De sponsoring trok enorm aan en we ontvangen meer aan tv-gelden. De laatste vijf, zes duels van het vorig seizoen waren uitverkocht.’

Luchtkasteel

In het vorige stadion, Diekman, voetbalde in de jaren zeventig een elftal dat aanschurkte tegen de Europese top, maar een volle bak was geen gewoonte. Het tegenwoordige stadion, de Grolsch Veste, was getuige van het kampioenschap en zag het luchtkasteel van voorzitter Joop Munsterman imploderen door veel te hoge kosten, die bijna tot faillissement leidden. Maar de aanhang omhelsde de club juist extra stevig, ook na de degradatie in 2018, en onderging het cynisme uit de rest van het land met rechte schouders.

Munsterman legde tevens een fundament voor het huidige succes, omdat hij geloofde in de worteling in de regio. Twente heeft 29 supportersclubs in de hele regio, die de aanhang met bussen naar hun tempel vervoeren. ‘De club leeft als nooit tevoren’, zegt Van der Kraan.

Dat weet ook Xander Okhuizen (56), hoe ver weg hij ook woont in Melbourne. Hij luistert, vrijdag om 5 uur ‘s ochtends plaatselijke tijd, naar Fiorentina - FC Twente via Radio Oost. Hij ging als kind al naar het Diekman, verhuisde voor zijn werk naar Singapore en later naar Melbourne. Hij verlangt nu al naar zijn volgende wedstrijd in het stadion. Zijn familie heeft twee seizoenkaarten. ‘Met Kerst ben ik in Nederland en op 6 januari zit ik bij FC Twente - Emmen. Dat is zeker.’