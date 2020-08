Een voetkusje van de Braziliaan Neymar, de man die PSG langs RB Leipzig en naar de finale van de Champions League leidt

Beeld AFP

Voor degenen die denken dat de tijden van het pure individu in het voetbal goeddeels voorbij zijn, na de eerloze uitschakeling van Ronaldo en Messi in de Champions League, was daar een optreden van artiest Neymar dinsdag. Eigenzinniger zijn ze niet te vinden. Beter ook nauwelijks.

Paris SG was eenvoudigweg veel te sterk voor Rasenball Leipzig (3-0), zeker voor rust. Eindelijk, ja eindelijk bereikte PSG de finale van de Champions League, zondag in Lissabon tegen de winnaar van het duel tussen Bayern München en Olympique Lyon, negen jaar nadat Qatar Sports Investments de club uit Parijs kocht met als hoofddoel de zege in de Europese topcompetitie.

Dit is het adagium in het hedendaagse voetbal: iedereen rent zich rot. Iedereen verdedigt mee. Iedereen doet ongeveer evenveel. Wie dat nalaat, kan het vergeten. Sterker, die is een dief van de portemonnee van zijn ploeggenoten. Maar dan is daar Neymar da Silva Santos Junior, 28 jaar inmiddels. In de carnavalsoptocht van Rio zou hij meelopen als einzelgänger. Natuurlijk, hij voetbalt met anderen, maar in de eerste plaats doet hij wat hem invalt.

Geniale assist

Alleen al die geniale assist met de hak voor de beslissende 2-0, die subtiele aanraking met links, bijna een voetkusje, afgemeten op Di Maria, na de verkeerde uittrap van doelman Gulacsi. Dat was een pareltje op een wat doffe avond met een eenzijdige wedstrijd.

Leipzig is een georganiseerde ploeg, een machine met oneindig loopvermogen, met veel kracht en relatief onbekende voetballers uit Frankrijk, Slovenië, Oostenrijk, Hongarije en zowaar één Duitser in de basisploeg, Klostermann, met een jonge trainer, Nagelsmann. Het is allemaal perfect uitgedokterd in de laboratoria van Red Bull. Opleiden bij Salzburg, verhuizen naar Leipzig. Alleen: de genialiteit ontbreekt, het totaal onverwachte, de truc, het circus, de glimlach misschien.

Tegen PSG viel niets uit te richten voor Leipzig, dat nochtans een geweldige ontwikkeling doormaakt als club die pas elf jaar bestaat onder deze naam. Dat het niet lukte, kwam vooral door de geweldige individuen voorin bij Parijs, door de angst voor Neymar, Mbappé en Di Maria. Ja, gelukkig voor Leipzig was de van een blessure herstelde Mbappé nog niet helemaal top. Die andere, doorgaans wisselvallige ster, Angel Di Maria, is altijd werklustig, en zijn rendement door de jaren heen is groot, zeker qua assists.

Ridicuul bedrag

Neymar, die de Champions League al won met Barcelona, kostte 220 miljoen. Dat is een ridicuul bedrag. Het is betaald door de sjeiks omdat hij iets unieks heeft, net als Messi of Ronaldo, al zijn die ruim over de dertig en misschien over hun hoogtepunt heen. De topclubs zoeken juist naar die ene, geniale individualist, omdat het publiek daarover praat in de cafés, omdat die iets kan forceren. En dat geniale, eigenzinnige individu is juist zo duur omdat zijn soort schaars is.

Neymar kan dribbelen als bijna niemand anders, hij heeft een geweldige traptechniek, een scherpzinnige steekpass. Natuurlijk, duizenden liefhebbers van stevig voetbal ergeren zich kapot omdat hij geregeld op de grond ligt, omdat hij extravagant is. Maar scheidsrechter Kuipers zag het telkens goed, dat die van Leipzig hem weer een schop gaven.

Heerlijk was ook zijn vrije trap van ver, vanaf de rechterflank, met een poging de bal in de korte hoek te plaatsen. Paal. Eerder raakte hij ook al de paal, na een steekpass van Mbappé. En bij de eerste treffer was hij ook betrokken. Allereerst omdat een verdediger hem vloerde, zoals geregeld gebeurde. Ten tweede omdat iedereen dacht dat Neymar de vrije trap vanaf de linkerflank zou indraaien. In plaats daarvan liet de linksbenige Di Maria de bal van het doel wegdraaien, waarna Marquinhos met een atletische sprong de score opende. Na rust, toen Leipzig dacht aan een vrije trap, kopte Bernat raak, weer na een voorzet van Di Maria, die qua cijfers de beste speler van de wedstrijd was.

Toernooiopzet

De wedstrijd stelde na rust eigenlijk niets meer voor, wat ook nog een opmerking over de toernooiopzet rechtvaardigt. Veelgeprezen is de opzet van de eindfase van de Europese toernooien in coronatijd, met kwart- en halve finales over één wedstrijd, in plaats van een thuis- en uitduel. Het is spannend en sensationeel.

Natuurlijk, maar de gedachten om deze opzet te handhaven zijn ook wat opportunistisch. Als er ooit weer voetbal met publiek plaatsvindt, zullen supportersgroepen het ook weer waarderen om zo ver in het toernooi in hun eigen stadion mooie ploegen te ontvangen. Daarbij: weet u nog, achtste finale 2019: Ajax – Real 1-2. Real – Ajax 1-4. Of halve finale vorig seizoen: Barcelona – Liverpool 3-0. Liverpool – Barcelona 4-0. Maar discussies over de opzet zijn voor de langere termijn.