Een voetbalsprookje: de anonieme spits Giakoumakis belandt in Venlo en blijkt een ‘goaltjesdief’

De eredivisie is een sensatie rijker. Georgios Giakoumakis scoort bij VVV-Venlo aan de lopende band. Woensdag was hij goed voor vier treffers tegen Vitesse (4-1), waarmee het doelpuntentotaal van de Griek na 19 eredivisiespeelrondes op 20 goals staat.

Het verhaal van Giakoumakis is er een voor de voetbalromanticus. Een anonieme 26-jarige spits, die in eigen land op een dood spoor zat, belandt op een dag in Venlo, en doet dan plots waar hij al die tijd als voetballer van heeft gedroomd: scoren, scoren en nog eens scoren.

Onontdekte parel

Voor zijn komst naar Venlo staat Giakoumakis namelijk niet bekend als doelpuntenmachine. In slechts één seizoen liet Giakou meer dan 3 competitiegoals noteren. In 2016/17 maakte hij 11 goals voor Griekse middenmoter Platanias. Voldoende om een binnenlandse transfer af te dwingen naar topclub AEK Athene.

In de Griekse hoofdstad heeft Giakoumakis het lastig. Door blessures, vormverlies en concurrentie verliest hij al snel zijn status binnen de selectie. In anderhalf jaar komt hij tot 17 competitieduels voor AEK (waarvan 15 invalbeurten) en slechts 1 doelpunt.

Er volgen verhuurperiodes. Eerst naar OFI Kreta, in zijn geboorteplaats Heraklion. Het seizoen daarop wordt hij uitgeleend aan Górnik Zabrze, een bescheiden club in de Poolse Ekstraklasa. Ook hier komt Giakoumakis niet vaak toe aan zijn favoriete bezigheid: in 12 duels scoort hij 3 keer.

Toch ziet Stan Valckx, technisch directeur van VVV-Venlo, het dan al zitten in de Griekse spits. ‘Op basis van statistieken hebben we hem niet gehaald, nee. Maar toen wij hem via ons netwerk kregen aangeboden, bevielen de beelden eigenlijk meteen. Giakoumakis heeft power, diepgang, hij werkt hard en heeft al bij Platanias laten zien dat hij weet hoe hij een doelpunt moet maken.’

Valckx reisde naar Polen af om Giakoumakis in actie te zien. ‘Statistieken zeggen ook niet alles. Je moet zo’n jongen spreken, voordat je met hem in zee gaat. Om erachter te komen wat hem drijft, hoe zijn persoonlijkheid is. Ook op dat vlak maakte hij indruk.’

Pure afmaker

De vele doelpunten van Giakoumakis vallen op. Al snel heeft hij de aandacht van John van 't Schip, de bondscoach van Griekenland. In november, drie maanden na zijn transfer naar VVV, laat de Nederlandse trainer hem debuteren in de nationale ploeg.

Van ‘t Schip was al bekend met de spits: ‘Toen hij bij AEK speelde, hebben we hem gezien. Maar daar was hij geen basisspeler, werd hij doorgaans als pinch-hitter gebruikt.’ De bondscoach is dan ook zeer te spreken over hoe Giakoumakis zich in Nederland ontwikkelt: ‘Net op het punt – zo rond zijn 25ste – dat er een bepaald etiket op zo’n jongen kan worden geplakt, omdat de doelpunten uitblijven, valt ineens alles op zijn plaats.’

Giakoumakis is niet de enige eredivisionist in de nationale selectie. Ook Pantelis Hatzidiakos is Grieks international. De verdediger van AZ is onder de indruk van zijn nieuwe collega van VVV. ‘Hij is echt een pure afmaker, alleen op jacht naar doelpunten. Als hij er drie heeft gemaakt, jaagt hij nog op nummer vier, vijf of zes. Hij leeft echt voor doelpunten, zoals Van Basten vroeger.’

Een pure goaltjesdief uit Griekenland, dus. De vergelijking is dan al snel gemaakt met Nikos Machlas, eveneens afkomstig uit Heraklion en Giakoumakis’ jeugdheld. Maar tegenover VI vertelt Giakoumakis dat hij zijn eigen stijl meer vindt lijken op die van een andere Griekse eredivisiespits: ‘Machlas was beweeglijker en sneller. Ik lijk meer op Yannis Anastasiou. Die was altijd aanwezig in de zestien, lastig voor tegenstanders en had gevoel voor de juiste plek.’

Dat Giakoumakis een pure ‘zestienmetergebiedspits’ is, tonen de cijfers van statistiekenbureau Opta Sports ook aan. Aan meevoetballen doet de goalgetter zelden. Bij geen enkele van zijn 20 goals is Giakoumakis in de aanloop naar de treffer betrokken. De Griek is puur en alleen de dodelijke afmaker. 18 van zijn 20 treffers kwamen dan ook voort uit schoten binnen het strafschopgebied, evenals 56 van zijn 65 doelpogingen.

Recordjacht

Na rust kopt Giakoumakis woensdagavond tegen Vitesse zijn vierde van de wedstrijd binnen. Goal nummer 20 van het seizoen, en dat in zijn 19e wedstrijd. Slechts één speler kwam in de geschiedenis van de eredivisie sneller tot een totaal van 20 doelpunten. In 1956/57, het eerste profseizoen in Nederland, had DOS-spits Tonny van der Linden één wedstrijd minder nodig dan Giakou om tot de magische grens van 20 te komen.

Een andere historische prestatie heeft hij – met een voorsprong van 9 doelpunten op de drie nummers twee op de topscorerslijst dit seizoen – wel al bijna binnen. Giakoumakis kan na Björn Vleminckx (23 goals bij NEC in 2010/11) de tweede topscorer uit het rechterrijtje van de eredivisie worden in de laatste zestig jaar.

Goud waard

Giakoumakis maakt voor VVV hoogstpersoonlijk het verschil tussen een seizoen in degratiegevaar of, zoals nu het geval, vertoeven in de veilige middenmoot. Zijn 20 goals leverden 16 winstpunten op voor de Venlonaren, die momenteel op 22 punten staan.

De Griek is goed voor 62,5 procent van de 32 treffers van VVV dit seizoen. Slechts één keer in de 65-jarige geschiedenis van de eredivisie eindigde een speler het seizoen met een groter aandeel in de doelpuntenproductie van zijn team. Dat was 59 jaar geleden, toen Frans Rutten 25 van de 35 treffers van Rapid JC Heerlen voor zijn rekening nam.