Een ‘vernedering voor Karjakin’ of een blinde vlek aan het schaakbord?

De eerste, door een Schotse whisky­stokerij gesponsorde, voorronde begint aanstaande dinsdag. Geïnviteerd zijn twaalf topspelers, onder wie niet Anish Giri, die moet wachten op het tweede toernooi van de tour. Wel is plaats ingeruimd voor de 16-jarige, in Iran geboren Alireza ­Firouzja, die in de toekomst waarschijnlijk onder de Franse vlag zal spelen.

In het vorige week door de wereldschaakbond Fide georganiseerde online-teamtoernooi om de Nations Cup versloeg Firouzja de Rus Sergej Karjakin in een partij die indruk op mij maakte. Ik was niet de enige. Ivan Sokolov, die als coach van de Iraanse schaakbond met Firouzja heeft ­samengewerkt, noemde op Twitter de partij een ‘vernedering voor Karjakin’.

Helaas leerde nadere bestudering met hulp van de computer dat het schijnbaar vlekkeloze meesterwerk bedorven had kunnen worden als Karjakin op het ­kritieke moment beter had opgelet.

Karjakin – Firouzja

Online Nations Cup 2020

1.e4 c6 2. d4 d5 3. e5 Lf5 4. Pf3 e6 5. Le2 Pe7 6. Pbd2 c5 7. dxc5 Pec6 8. Pb3 Lg4 9. 0-0 Pd7 10. Pe1 Lxe2 11. Dxe2 Pxc5 12. Pxc5 Lxc5 13. Pd3 Le7 14. Dg4 Kf8

Een concessie die zwart zich na de ruil van de lopers van de witte velden kan permitteren.

15. Dh5 Kg8 16. Le3 Tc8 17. Tad1

Meer in aanmerking komt 17. f4 g6 18. De2

17 ... Da5 18. a3 Da4 19. c3 a5 20. Lg5 h6 21. Lxe7 Pxe7

De ruil van de lopers heeft alleen de zwarte stelling verbeterd.

22. h3 Pf5 23. Tfe1 Tc4 24. g3 Dc6 25. Df3 h5 26. Pf4 g6 27. Td2 b5 28. Pd3

Diagram links

28 ... g5! 29. Dg2 Kf8

Zwart kan ook kiezen voor een minder omzichtige aanpak met 29 ... g4 30. h4 Kg7 31. Ted1 Db6 32. Kh2 d4.

30. Kh2 Ke7 31. Dh1 Td8 32. Ted1 Te4 33. Dg2 Dc4 34. Kg1 Tg8 35. Dh1 Tg6 36. Dg2 Ph4 37. Dh1 g4

Diagram rechts

38. gxh4?

Op het eerste gezicht gedwongen. Er dreigt 38 ... Pf3+ en 38. hxg4 Texg4 39. Kf1 Pf5, gevolgd door ... h5-h4 is hopeloos.

Maar wit kan zich redden met 38. b3! Dxb3 39. gxh4 gxh3+ 40. Kh2 Tg2+ 41. Kxh3 Tgg4 42. Df3, waarna zwarts aanval niet goed verder gaat.

38 ... gxh3+ 39. Kf1

Met de zwarte dame op veld c4 gaat 39. Kh2 niet wegens 39 ... Tg2+ 40. Kxh3 Txh4+ 41. Kxg2 Dg4+ 42. Kf1 Txh1 mat.

39 ... h2

Wit geeft op.