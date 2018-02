Eén verkeerde wissel: Ter Mors sluit shorttrackloopbaan af zonder Olympische medaille

Voor Ter Mors was uitschakeling een dreun in het gezicht

Misschien was dat waar. Misschien ook wilden ze elkaar de zwartepiet niet toespelen, want het moment waarop Nederland de finale uit de handen zag glippen was goed te zien geweest. Voor het publiek en voor bondscoach Jeroen Otter. 'Met nog zeven ronden te gaan moest Jorien te kort draaien voor Suzanne, waardoor die duw niet goed plaatsvond.' Ter Mors ving Schulting te dicht op het lichaam op en kon zo haar snelheid niet doorgeven. De Nederlandse ploeg lag op dat moment tweede, achter China. De Italianen profiteerden van de slechte wissel. Van Kerkhof schoof erna al snel weer op naar de tweede plaats, maar de Italiaanse slotrijder Arianna Fontana zette in de slotronde eenvoudig Schulting opzij. Nederland werd derde.



Voor Ter Mors, jarenlang het gezicht van het nationale shorttrack, was uitschakeling voor de olympische finale een dreun in het gezicht. Vorig seizoen was zij het die in de relayfinale bij het WK in Ahoy onderuitging en een vrijwel zekere medaille vergooide. Hoewel ze eigenlijk alles op de langebaan wilde zetten, verlengde ze speciaal haar shorttrackloopbaan met een jaar om die misser op de Spelen recht te zetten.