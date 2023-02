Een verbouwing of nieuwe arena is te duur, olympisch schaatsen vindt mogelijk plaats in Milanese congreshal

Het congrescentrum Fiera Milano in Milaan, van boven gezien. Beeld ANP / Polaris Images

De Olympische Spelen van 2026 worden mogelijk niet op een ijsbaan met nostalgische waarde geschaatst, niet in een speciaal voor de Winterspelen gebouwde arena, evenmin op een plek vol charme met toekomst voor de schaatssport, maar in een bestaande congreshal op gelegenheidsijs. De stad Milaan heeft aangeboden de langebaanonderdelen op te vangen na de terugtrekking van de oorspronkelijke locatie in Baselga di Pinè, meer dan 200 kilometer ten noordoosten van Milaan.

De burgemeester van Milaan, Giuseppe Sala, deed zijn aanbod tijdens een bezoek aan de bouwplaats voor het olympisch dorp. Inmiddels hebben het organisatiecomité en internationale schaatsbond ISU de keuze voor Fiera Milano, zoals het grote congrescentrum heet, in overweging. Minder dan drie jaar voor de volgende Winterspelen is het nog steeds onduidelijk waar de schaatsers de langebaanonderdelen rijden. De Spelen worden georganiseerd in een Italiaans stedenduo: Milaan en Cortina d’Ampezzo.

Tot voor kort leek Baselga di Pinè als olympische locatie een feit. Daar ligt een buitenbaan in het noorden van Italië, in de regio Trentino-Zuid-Tirol. Deze ijsbaan was vroeger een populaire trainings- en wedstrijdlocatie, al vinden er inmiddels al jarenlang geen grote internationale sportevenementen meer plaats. Volgens de regels van de ISU moeten de omstandigheden voor alle schaatsers gelijk zijn, dus moet de ijsbaan overkapt worden. In januari werd bekend dat de kosten voor herontwikkeling, naar verluidt tussen de 70 en 75 miljoen euro, te hoog zijn.

Turijn mengt zich in de strijd

De afgelopen edities van de Winterspelen verwenden prachtige locaties de schaatsers en het publiek. Sinds 1994, met het Vikingskipet in het Noorse Hamar, schaatsten de deelnemers steeds in speciaal voor de Winterspelen gebouwde locaties. Het omgekeerde vikingschip, waaraan het dak van de hal refereert, is een van de mooiste ijsbanen. De snelste baan ter wereld, de Olympic Oval die is gebouwd voor de Spelen van 2002 van het Amerikaanse Salt Lake City, is daarentegen van binnen redelijk sfeerloos.

In Peking waren de schaatsers een jaar geleden lovend over de Ice Ribbon, met z’n blauwe licht en indrukwekkende lijnenspel op het dak, dat door China werd gezien als milieuvriendelijk prestigeproject. Er is plaats voor twaalfduizend toeschouwers. Mocht het expositiecentrum in Milaan de toewijzing krijgen, dan kunnen daar zevenduizend tot achtduizend toeschouwers in.

Records lijken uitgesloten in een gelegenheidshal. De hal in Peking behoort tot de snelste banen ter wereld. Daar schaatste de Zweed Nils van der Poel naar een wereldrecord op de 10.000 meter. In het Italiaanse megacomplex, dat beschikt over twintig paviljoens en tijdens de Spelen ook dienstdoet als perscentrum, zou een tijdelijke ijsvloer van 400 meter worden aangelegd in een van de hallen. De Fiera Milano is een van de grootste tentoonstellingslocaties ter wereld.

Het aanbod van de Milanese burgemeester Sala is tevens een reactie op het aanbod van Turijn het schaatsen naar de Oval Lingotto te verplaatsen. Die hal, waar Ireen Wüst haar eerste olympische titel won, werd bij de Winterspelen van 2006 gebruikt. Toen organiseerde Italië voor het laatst de Winterspelen. Die hal werd destijds wel speciaal voor de Spelen gebouwd. De ijsvloer is inmiddels al jaren verdwenen, de hal wordt gebruikt voor evenementen. Sala houdt de evenementen liever binnen de eigen regio.