Een veertiende plek voor Van Baarle, die zich in de Australische zon voorbereidde op Omloop Het Nieuwsblad

Terwijl de wielrenners zaterdag na de finish van Omloop Het Nieuwsblad manoeuvrerend langs de honderden wielerfans hun teambus opzochten, verspreidde zich over het marktplein van het Vlaamse Ninove de indringende geur van uitlaatgassen. In de warme walmen blauwe rook die onder de bus van wielerploeg Sky uit kwamen, klikte Dylan van Baarle moeizaam uit zijn pedalen. Met een vertrokken gezicht schudde hij zijn handen los.

Van Baarle had een groot deel van de koers met een pijnlijke pink gereden, die na een valpartij uit de kom was geschoten. ‘Toen ik na die val weer op mijn fiets klom stond mijn pink niet zoals-ie moest staan. Dus ik heb mijn vinger teruggezet. Veel meer kon ik ook niet doen. Daarna kon ik niet meer echt aan mijn stuur trekken, terwijl de benen best goed waren’, zei Van Baarle, die met zijn veertiende plek als eerste Nederlander eindigde in de openingswedstrijd van het wielerseizoen.

Winnaar werd de 33-jarige Zdenek Stybar, de Tsjech in dienst van het Belgische Quick Step, die met een slimme versnelling in de laatste kilometers van de 200 kilometer lange wedstrijd tussen Gent en Ninove onder andere tweevoudig winnaar Greg Van Avermaet (CCC) en Tim Wellens (Lotto-Soudal) verraste. Zij reageerden te laat op de versnelling van Stybar, die het seizoen direct begon met een overwinning voor de ploeg die vorig jaar het onwaarschijnlijke aantal van 73 overwinningen behaalde.

Prestigieuze wedstrijd

Omloop Het Nieuwsblad geldt voor wielerpuristen als het begin van het nieuwe wielerjaar. Het is een prestigieuze wedstrijd, waarin vaak voorzichtig duidelijk wordt welke renners op tijd in vorm zijn voor wedstrijden als Gent-Wevelgem, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. De koersen in Australië en de Verenigde Arabische Emiraten die de afgelopen weken werden verreden, gelden vooral als voorspel.

Van Baarle was naar Australië afgereisd om in vorm te komen voor het voorjaar. Dit seizoen hoopt hij echt door te breken als klassiekerrenner. Afgelopen jaren reed hij meermaals top-10, in onder andere Ronde van Vlaanderen en Dwars door Vlaanderen, maar hij deed nog niet mee om de overwinning. Bij Sky geloven ze in de jonge Nederlander, die twee jaar geleden overstapte van het kleine Cannondale.

Van Baarle had in 2019 had al bijna 2400 kilometers in de benen toen hij aan de start verscheen van Omloop Het Nieuwsblad. Ter vergelijking: winnaar Stybar reed er de afgelopen twee maanden nog geen 1000, Greg Van Avermaet kwam op zo’n 1750 kilometer. Niki Terpstra zat daar met zijn 1600 kilometer ook ruim onder. ‘Je kunt de hardheid van een koers niet nabootsen tijdens een training, dus samen met mijn ploeg leek dit de beste tactiek om toch op tijd goed te zijn dit voorjaar’, zei Van Baarle, die met een goed gebruind gezicht de afgelopen week aan de verkenning van het parcours rond Gent begon.

Harde val

De paar weken in de Australische zon hadden hem goed gedaan. En ze waren nodig ook. Want het seizoen van de Nederlandse Sky-renner eindigde vorig jaar vroeg na een harde val vlak na de twaalfde etappe van de Ronde van Spanje. Van Baarle werd in de sprint net tweede achter de Fransman Alexandre Geniez. Op volle snelheid kon hij een overstekende steward niet meer ontwijken. Van Baarle sloeg hard tegen de grond en moest een dag later opgeven met een breuk in de bekken.

De voorbereiding op het voorjaar voor iedere renner anders. Sebastian Langeveld eindigde zaterdag vijftiende, een plaatsje achter Van Baarle. Hij had zijn wintermaanden veel op de mountainbike getraind. Een paar keer per week dook hij daarnaast de sportschool in voor krachtoefeningen. Alleen als het echt slecht weer was stapte de 34-jarige Langeveld op de hometrainer.

Hij reed voorafgaand aan Omloop Het Nieuwsblad ook slechts 1000 wedstrijdkilometers, zijn voorbereiding begon veel eerder dan die van Van Baarle. Langeveld: ‘Eigenlijk was ik tijdens de Vuelta vorig jaar al bezig met deze wedstrijd. Door in Spanje nog drie weken veel van mijn lichaam te vragen, had ik een supervorm toen de winterstop begon. Ik heb geprobeerd die vast te houden.’

Tweede groep

Voor Langeveld, die Omloop Het Nieuwsblad in 2011 won, zat er zaterdag niet meer in dan een plek in de tweede groep. Bij zijn ploeg Education-First is Sep Vanmarcke de aangewezen man dit voorjaar. De Belg werd twee keer tweede tijdens Omloop Het Nieuwsblad (2017 en 2018). Hij heeft dit jaar in zijn voorbereiding alles gezet om goed te zijn tijdens de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.

Dat Vanmarcke zaterdag pas als 92ste over de finish kwam, was voor Langeveld geen reden tot paniek. Ook de voorbereiding van Vanmarcke is minutieus uitgestippeld, zei de 34-jarige Langeveld. ‘Vorm komt niet op bestelling. En je kunt niet vanaf nu tot Parijs-Roubaix over zes weken goed zijn. Dus nee, over Vanmarcke hoeven we ons bij de ploeg echt geen zorgen te maken. Dat komt echt nog wel goed.’