Een van de grootste kranten in Japan spreekt zich nu ook uit tegen de Spelen

Beeld EPA

De krant, links-liberaal, droeg tal van covid-gerelateerde argumenten aan, waardoor de regering niet anders zou kunnen doen dan de op 23 juli aan te vangen Spelen te cancellen. De verwachte verlenging van de noodtoestand in Tokio en tal van omliggende prefecturen, per 1 juni, kan volgens de Asahi, oplage 6,7 miljoen, niet anders dan dat besluit tot gevolg hebben. ‘Want de covid-19-pandemie is nog steeds niet onder controle.’

De prioriteit van de regering-Suga dient volgens de krant de levens en de gezondheid van het Japanse volk te zijn, niet een sportevenement dat door zijn omvang (olympisch: 33 sporten en 339 medaille-onderdelen) een enorme bron van wereldwijde besmetting kan inhouden.

De Asahi Shimbun wijst op de vertegenwoordigers van 205 landen die zich deze zomer in Tokio zullen verzamelen. Velen zullen nog niet ingeënt zijn, al heeft voorzitter Bach van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) verklaard dat 80 procent van de sporters en coaches in het olympisch dorp gevaccineerd zullen zijn. Het gaat daarbij om 16 duizend mannen en vrouwen. De Paralympische Spelen, direct volgend na de grote Spelen, zijn de helft kleiner.

Voor het houden van de Olympische en Paralympische Spelen strijken ook officials, tv-makers en mediamensen in Japan neer. Dat zullen er opgeteld omtrent 64 duizend zijn. De Asahi waarschuwt voor de terugkeer van die mensenmassa naar de eigen landen, met mogelijk verspreiding van de nieuwste covid-varianten.

De krant wijst op de ‘onredelijke houding’ en ‘zelfgenoegzaamheid’ van het IOC dat met het doorzetten van het olympische plan slechts het eigenbelang voor ogen zou hebben. Met name de uitspraken van de Australiër John Coates, voorzitter van de coördinatiecommissie Tokio2020, hebben kwaad bloed gezet in Japan.

Hij en zijn chef Bach wezen op de resultaten van honderden sporttoernooien in de wereld, in een afgeschermde aanpak, de zogenaamde bubbel. ‘Maar niets is met de schaal van de Spelen te vergelijken’, aldus de hoofdredactie van Asahi die uitging van een verzameling van minimaal honderdduizend mensen.

Het Japanse volk is intussen voor 86 procent tegen het doorgaan van de Spelen, aldus de laatste peilingen. Wat kan de winst dan nog zijn van deze Spelen, vraagt de Asahi zich af. Daar zouden premier Suga, olympisch minister Hashimoto, de gouverneur van Tokio, Koike en de olympische bazen Bach en Coates nog eens diep over moeten nadenken, adviseert de krant.