Een uur in de hel voor een recordpoging als een meer dan grootmoedig offer

Vorige week ondernam de Brit Alex Dowsett een poging het werelduurrecord af te troggelen van de Belg Victor Campenaerts. De poging mislukte. In 2019 reed Campenaerts in één uur 55,089 kilometer. Dowsett kwam niet verder dan 54,555 kilometer. Nu mag het lijken dat de vorige zin met enig dedain is getikt, de waarheid is dat ik vol bewondering ben voor eenieder die het überhaupt in zijn hoofd haalt een aanval te plegen. 54,555 kilometer in een uur is voor een opgevoerde brommer al een aanslag op de cilinders. De voorbereiding op de recordpoging – je bent er minimaal een half jaar mee doende – is een eenzame tocht door de woestijn. En na dat ene uur blijk je opeens 80 jaar oud te zijn, zo hard ben je gegaan.

Ik was vijftien toen Eddy Merckx het werelduurrecord op zijn naam bracht (49,431 kilometer). Over zijn gouden uur in oktober 1972 zei Merckx nog maar kort geleden dat hij nooit dieper in zijn reserves had getast. Uit de mond van Merckx, het referentiepunt aller wielrenners van alle tijden, klonk het als een Bijbelcitaat. Uit eerbied voor de Kannibaal stel ik daarom dat zijn uurrecord nooit verbroken kán worden. Ik hanteer twee ranglijsten. Eentje waarop alleen Merckx en zijn 49,431 kilometer prijkt, en eentje met alle andere namen en afstanden.

Het werelduurrecord scherper stellen is de droom van elke tijdritspecialist. Toch zijn er maar weinigen die zich op de voorbereiding storten. Vaak hoor je: ‘ik denk er aan’, of, ‘misschien’. Dan weet je genoeg. De gebenedijde topspecialist ziet enorm op tegen een uurtje vrijwillig waterboarden, om maar eens een gruwelijke metafoor te gebruiken. De laatste decennia zijn het niet de ultieme bromfietsen, maar de verdienstelijke tijdrijders die hun leven in een uur proberen samen te vatten.

Van de Italiaanse machine Filippo Ganna is bekend dat hij misschien, ergens in de toekomst, een uurrecordpoging wil doen. Victor Campenaerts houdt zijn hart al vast. Als Ganna aantreedt ‘zullen we met grote ogen kijken’. Ganna deed al eens een test over een half uur. Zijn gemiddelde? 57,5 km/u. Maar ik begrijp ook dat het halve uur in het vacuüm van de pijn hem een stuk minder enthousiast heeft gemaakt.

Alex Dowsett was al eens uurrecordhouder. In 2015 kwam hij tot 52,757 kilometer. Dus toen hij zich vorige week in de ijle atmosfeer van Aguascalientes in Mexico op gang trok wist hij wat hem te wachten stond. Het eerste half uur had Campenaerts hem heus geknepen. Toen stortte Dowsett in, al was dat erg relatief.

Geen herovering van het uurrecord, wel succesvol in een parallelle missie, zo verklaarde hij achteraf. Dowsett lijdt aan hemofilie van het type A; de recordpoging was tegelijkertijd een inzamelingsactie voor zijn stichting, en een motiverende actie voor lotgenoten. Zo bezien vond ik zijn uur in de hel een meer dan grootmoedig offer.