Een uitbundig en ontroerend eerbetoon aan het amateurvoetbal

Het Amsterdamse AVV Swift stootte woensdag Vitesse uit het bekertoernooi. Dat was opmerkelijk. Het niveauverschil is vier klassen. Swift is de nummer negen van de hoofdklasse A. Vitesse was de titelverdediger die vorig seizoen in het toernooi onder meer Feyenoord versloeg, en in de finale AZ.



De wedstrijd eindigde in 0-0 en Swift won na strafschoppen. Doelman Constantin stopte de penalty van Alexander Büttner, een speler met een verleden bij Manchester United.