Een traktatie voor het voetbalvolk. Manchester City-Real Madrid had eeuwig mogen blijven duren

Phil Foden zet Manchester City al koppend op een 3-1-voorsprong tegen Real Madrid. Beeld Reuters

Al die belangen van het moderne topvoetbal, de stress, het gedoe. Alles verdween voor het oog van de wereld, in een magistrale wedstrijd die als voorbeeld mag gelden voor een soms overspannen biotoop. Geen gedoe, geen simulatie, geen tijdrekken. Gewoon voetballen, elkaars kwaliteiten respecteren, vrij zijn, en intussen proberen een doelpunt meer te maken dan de tegenstander. Een delicatesse, met de panenka van Real-spits Karim Benzema als sluitstuk: 4-3 uit een strafschop na hands van Laporte, zijn veertiende goal dit seizoen in de Champions League.

Zo oppermachtig was City dinsdag in grote delen van de wedstrijd, vooral voor rust, dat het bijna akelig was. Maar Real geeft nooit op en greep elke strohalm. Het stond 2-0, terwijl het al 3-0 of 4-0 had kunnen zijn. Het stond 3-1 en 4-2, en telkens veerde Real op, zodat het perspectief voor de thuiswedstrijd behouden blijft, en voor het bereiken van de finale op 28 mei in Parijs.

Heerlijke show

Ach, Kevin De Bruyne, welk een heerlijke show legde hij op de mat, in de eerste helft. De 30-jarige Belg is altijd in beweging. Over hem zei vader Herwig eens, toen de Volkskrant hem opzocht voor het WK van 2018: ‘Kevin kon niet stilzitten. Vijf minuten kijken naar een filmpje van Woody Woodpecker, dat ging net.’

Niet stilstaan is zijn houding gebleven. Altijd onderweg zijn, tussen de linies zoals dat heet, met kompaan Bernardo Silva aan zijn zijde. Eén pass van De Bruyne, in de vrije ruimte op Foden, verdiende een aparte vermelding. De Bruyne en ook anderen, ze waren steeds vrij en combineerden naar hartenlust. Ze scoorden twee keer in ruim tien minuten na de aftrap, via een kopbal van De Bruyne, na een indraaiende voorzet van Riyad Mahrez. En via Gabriel Jesus, die simpel wegdraaide van Alaba, na een voorzet van weer De Bruyne.

Maar Real is niet onder de indruk van een forse achterstand, zo bleek in de vorige ronden al tegen Paris SG en Chelsea. Al die ervaring loutert, de kwaliteit ook, de rust in het spel van het oudere elftal dat de herfst van de loopbaan ziet naderen en geniet van het avondgloren. Het is als met de trainers. Carlo Ancelotti van Real, van wie vooral de mond beweegt van het eindeloos kauwen op kauwgom, tegenover de immer emotionele Josep Guardiola, bijna obsessief op jacht naar zijn eerste zege in de Champions League sinds 2011 met Barcelona. Hij kreeg de gele kaart, voor aanhoudend protest.

Show uit duizenden

Opeens was daar gewoon de 2-1, natuurlijk van Karim Benzema, de belangrijkste kandidaat voor de Gouden Bal. Het was geweldig gedaan, zoals hij de voorzet van Mendy met links ineens op de binnenkant van de schoen nam, vanuit de lucht, gestuurd, via de paal binnen. En zo ging het verder met het ophangen van slingers, na rust, met deze show uit duizenden, deze traktatie. Eerst was daar Fernandinho, 36 jaar, ingevallen voor de geblesseerde Stones, met zijn voorzet op de koppende Foden, 3-1. Daarna zijn landgenoot Vinicius, met de heerlijke lichaamsbeweging, Fernandinho gefopt, en zijn dribbel vanaf de middenlijn: 3-2.

Het had eeuwig mogen blijven duren, deze wervelwind van een wedstrijd waarin ook scheidsrechter Kovacs een belangrijke rol speelde. Hij gaf voordeel na een heupzwaai op Zintsjenko, waarna Bernardo Silva de bal oppikte en vuurde: 4-2. Waarop de sluiting was van Benzema met zijn strafschop, op deze avond waarop twee ploegen elkaar het genoegen van voetbal gunden.