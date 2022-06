Eén Tour, drie tweegevechten: om de eindzege, aantal dagen in het geel en de koning van de sprint

Bauke Mollema (2de van rechts) tijdens de presentatie van de Tourploeg van Trek-Segafredo in Tivoli, Kopenhagen. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Duel Tourwinst

Tadej Pogacar vs Primoz Roglic

Twee landgenoten uit Slovenië (2,1 miljoen inwoners) gaan voor het derde jaar op rij het duel aan om de Tourzege. De eerste keer, in 2020, was Primoz Roglic, toen en nu kopman van het Nederlandse Jumbo-Visma, nog de torenhoge favoriet. Maar de piepjonge en onbekende Tadej Pogacar passeerde hem volslagen onverwacht in de laatste tijdrit en won een dag later zijn eerste Tour.

Topfavoriet Tadej Pogacar Beeld Getty Images

Vorig jaar moest Roglic na een val al na enkele etappes vroegtijdig opgeven en stond Pogacar in Parijs wederom op de hoogste trede. Het ontbreken van Roglic in de eindklassering werd benadrukt door de enorme voorsprong die Pogacar vorig jaar had op de nummers twee en drie: 5.20 minuten op de Deense verrassing van Jumbo-Visma, Jonas Vingegaard en ruim 7 minuten op de Giro-winnaar van 2019, Richard Carapaz uit Ecuador.

Voor Roglic geldt deze Tour: driemaal is scheepsrecht. Rond hem hangt enigszins de sfeer dat als het nu niet lukt, zijn eerste Tourzege altijd een droom zal blijven. Het zou ook een enorme streep door de rekening van Jumbo-Visma zijn. Bij de presentatie van de ploeg aan het begin van het seizoen bleek de Tourwinst de moeder aller doelen. ‘We geloven dat we hem als team kunnen verslaan’, zei Roglic woensdag over Pogacar.

Interessant is wat de ploeg doet, en wanneer, als gaandeweg de vorm van Roglic onvoldoende blijkt om de Ronde van Frankrijk van Pogacar te winnen. De ploeg van de nog maar 23-jarige kopman, UAE Team Emirates, mist iets wat Jumbo-Visma wel heeft: een plan B. De Nederlanders kunnen Vingegaard, die in voorbereidingskoersen een grootse vorm etaleerde, naar voren schuiven om alsnog die eerste Tourwinst voor de ploeg en al zijn voorgangers vanaf 1990 binnen te halen. Voor UAE is het op 24 juli in Parijs Pogacar en anders niets .

Grootste uitdager Primoz Roglic. Beeld Getty Images

De ploeg uit het Midden-Oosten kan zich het ontbreken van een alternatief voor hun kopman, waar de hele Tourselectie omheen is gebouwd, veroorloven. Pogacar zegt zichzelf nog nooit zo sterk te hebben gevoeld. De gegevens die hij via de fietsapp Strava verspreidt, ondersteunen zijn claim. Zo vloog hij op een trainingskamp in Livigno, waar een flink deel van het trainende peloton jaarlijks neerstrijkt voorafgaand aan de Tour, in de op een na snelste tijd van een uur en krap 11 minuten de zware en bijna 25 kilometer lange Gavia op, een klim van de buitencategorie. En dat tegen het eind van een trainingsrit van zes uur.

Pogacar bereidde zich op de Tour voor in eigen land en won met bijna gênant gemak de Ronde van Slovenië. Roglic, van wie geen recente Strava-gegevens bekend zijn, zette daar winst in de Dauphiné tegenover. De Franse voorbereidingskoers, die Jumbo-Visma dit jaar volledig naar zijn hand zette, wordt flink hoger aangeslagen dan de ronde die Pogacar won. Maar Roglic was in de Dauphiné niet zo dominant als Pogacar in Slovenië.

Er waren zelfs momenten, toen de weg steil omhoog liep, waarbij het leek of Vingegaard, die tweede werd in de eindklassering, er minder moeite mee had dan zijn kopman. ‘We maken elkaar sterker’, was deze week het commentaar van Roglic.

Duel riteges en dagen in het geel

Mathieu van der Poel vs Wout van Aert

Geen tweestrijd in het wielrennen is de laatste jaren zo opwindend als tussen de Nederlander Mathieu van der Poel en de Belg Wout van Aert. Het duel tussen hen zal deze Tour om etappezeges gaan en wie weet, om de gele trui in de eerste helft van de Tour.

De twee 27-jarige alleskunners fietsen sinds hun 14de tegen elkaar, eerst alleen in het veld, vanaf 2014 ook op de weg. Ze zeggen over elkaar dat de ander hem beter maakt. In de 48 geregistreerde koersen die ze beiden op de weg fietsten, was Van der Poel 29 keer de betere en won 9 keer tegen 6 keer Van Aert. De Belg werd in 2017 prof, Van der Poel volgde twee jaar later.

Mathieu Van Der Poel, kandidaat voor een paar dagen in het geel. Beeld Getty Images

‘Wout heeft al een paar grote rondes in de benen’, zei de Nederlander toen hem voorafgaand aan de Tour door wielermagazine Ride werd gevraagd of hij tegen Van Aert gaat strijden om de groene trui van het puntenklassement. Het antwoord is een nadrukkelijk ‘nee’. Om in Parijs de groene trui aangetrokken te krijgen, iets wat Van Aert wél duidelijk als doel heeft gesteld, moet je drie weken lang attent zijn, legde Van der Poel uit. Zowel bij tussensprints als aan het einde van vlakke en heuvelachtige etappes. Dat vindt hij voor zichzelf een te zware mentale belasting, al gelooft hij dat Van Aert die aankan.

Van der Poel wil de Tour in vrijheid rijden, en zich ‘volop focussen op ritzeges’. En toch ook, net als vorig jaar, op dagen-in-de-gele-trui. In de tweede etappe van de Tour van 2021 pakte hij de gele trui en droeg die zes dagen. Hij tilde het geel zelfs over de 27 kilometer lange tijdrit, de vijfde etappe. Tot ieders verrassing was hij met zijn vijfde plek, 31 seconden achter tijdritwinnaar Pogacar, maar 1 tel langzamer dan Van Aert, die veel meer traint op het onderdeel.

Van der Poel onthulde donderdag zijn strategie om volgende week een paar dagen het geel te pakken. In de proloog hoopt hij hooguit 10 seconden op de winnaar van die korte tijdrit (13,2 km) toe te geven. In de drie etappes daarna voorziet hij een status quo in het door de prolooguitslag bepaalde algemeen klassement. In rit vijf, de alom gevreesde etappe over elf kasseienstroken in Noord-Frankrijk, ziet Van der Poel kansen voor het geel.

Wout van Aert heeft zijn zinnen gezet op de eerste rit in Kopenhagen. Beeld Getty Images

Als zijn plannetje zo uitpakt zou hij die gele leiderstrui wel eens kunnen afpakken van Wout van Aert. De winnaar van de afsluitende tijdrit van vorig jaar, heeft goed naar het parcours vandaag door de straten van Kopenhagen gekeken en geconcludeerd dat het technisch is. Oftewel: geschikt voor een renner die veel traint op de tijdritfiets én door het jarenlange succesvolle veldrijden een uitstekende beheersing heeft over die fiets.

Van Aert kampte kort met een knieblessure en plaatste zijn ambities voor die vrijdagse tijdrit even in de ijskast. Maar nu de knie het weer doet, gelooft hij weer dat het mogelijk is: de proloog winnen en daarmee de eerste gele trui.

Als dat lukt en in de drie etappes daarna de voorspelling van Van der Poel uitkomt en Van Aert dus in het geel begint aan de kasseienrit van woensdag, krijgt de Tourorganisatie een onverwacht cadeau. Een titanengevecht om ritwinst en geel tussen de nummer twee van Parijs-Roubaix van dit jaar en de nummer drie van de kasseienklassieker van vorig jaar.

Duel massasprints

Fabio Jakobsen vs Dylan Groenewegen

Het zijn de twee beste sprinters van Nederland en hun namen zijn voor altijd aan elkaar geklonken. Dat laatste is het gevolg van een ijzingwekkend sprintongeluk in Polen in augustus 2020 waar al vele woorden aan zijn gewijd. Een ongeluk, met Jakobsen als slachtoffer van een van zijn lijn afwijkende Groenewegen, dat beiden achter zich proberen te laten. Maar kan dat als de twee de komende etappes die eindigen in een massasprint – de Tourorganisatie ziet daarvoor vijf kansen – naast elkaar duelleren om als eerste over de streep te gaan?

Fabio Jakobsen wil Parijs halen om de sprint te winnen op de Champs-Elysées. Beeld Getty Images

Vergeten wat Groenewegen in Polen deed, kan en wil de 25-jarige Jakobsen niet, vertelde hij de NOS voorafgaand aan de Tour. Door het erover te hebben, legde hij uit, is er voor Groenewegen ‘een stok achter de deur’. Een geheugensteun dat zijn vier jaar oudere landgenoot op zijn lijn moet blijven. ‘En dat hij een nette sprinter is en eerlijk wint.’

De eerste twee, misschien drie etappes na de proloog van vrijdag, kan het al raak zijn. ‘Ik ben altijd voorzichtig en waakzaam in de sprints, maar bij hem net iets extra’, verklaarde Jakobsen. ‘Want iets dat één keer gebeurt, kan ook twee keer gebeuren.’

Waar Jakobsen zijn debuut maakt in de Tour – hij bewees het rondewerk aan te kunnen met drie etappezeges en de groene puntentrui in de Vuelta vorig jaar – kan Groenewegen bogen op vier gewonnen massasprints in vier Tourdeelnames. Met de winst in 2017 op de Champs-Elysées – de belangrijkste sprint van het jaar – als hoogtepunt.

Groenewegen, die met de camper van zijn vader naar Kopenhagen reed om te voorkomen dat hij op Schiphol drie uur in de rij moest staan, heeft een ploeg bij zich van BikeExchange-Jayco die louter naar de Tour is gekomen voor sprintzeges. Die moeten in etappes over een geaccidenteerd parcours komen van Michael Matthews. De vlakke ritten zijn voor Groenewegen, volgens zijn Australische ploeggenoot de beste sprinter ter wereld op dat terrein.

Wat er ook gebeurt, Dylan Groenewegen, sprint in een rechte lijn. Beeld Getty Images

De lichtblauwe sprinttrein van BikeExchange gaat de strijd aan met het hemelsblauw van Quick-Step Alpha Vinyl, de ploeg van Jakobsen. De laatste lijkt op grond van ploegervaring in het voordeel: in de vorige Tour wist Quick-Step een paar keer de perfecte trein op te zetten door met vier, vijf man op kop de laatste kilometer in te gaan. Eén van die renners was Mark Cavendish die liefst vier keer het werk van zijn ploeggenoten wist af te maken.

Jakobsen, die dit jaar tien koersen won, kreeg deze Tour niettemin de voorkeur boven de Brit. Groenewegen heeft vijf seizoenzeges staan, waaronder een rit in mei in de Ronde van Hongarije waarbij hij Jakobsen naar de tweede plek verwees. Het was de vierde keer dat ze als nummer 1 en 2 eindigden en de derde keer dat Groenewegen aan het langste eind trok.

Jakobsen steekt naar eigen zeggen in uitstekende vorm en liet zelfs de woorden ‘groene trui’ vallen. Wint hij de ene na de andere massasprint in het begin van de Tour, dan komt het puntenklassement vanzelf in beeld als doel. Maar om die te winnen, moet hij Parijs halen. Dat was Jakobsen toch al van plan, want zijn jongensdroom is ‘de koninklijke sprint richting Arc de Triomphe’. Hij wil, met andere woorden, de laatste etappe winnen op de Champs-Elysées. Net als Dylan Groenewegen als laatste Nederlander deed, vijf Touredities geleden.