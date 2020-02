Een tikkeltje slonzig, maar het is wel Marco van Basten op de squashbaan

Marco van Basten in actie tegen Bjorn Spek op het NK Squash. Beeld ANP Sport

De man die Nederland 32 jaar geleden naar de enige eindtoernooizege leidde in de grootste sport ter wereld knoopt een rafelig verbandje onder zijn witgrijze haardos tegen het zweten. Aan zijn pezige lijf hangt een slobberig wit Adidas-shirt, het vaalzwarte zweetbandje is van Nike, de grijsgroene schoenen van Mizuno. In dit ratjetoe betreedt Marco van Basten squashbaan 17 van het Frans Otten-stadion als deelnemer aan het NK squash voor een partij tegen Maassluizenaar Björn Spek.

Dat baart opzien, Van Basten is al 55 jaar en squasht pas vijf jaar. Is hier sprake van een volgend mirakel van San Marco?

De oud-voetballer hielp de Volkskrant van tevoren snel uit de droom. ‘Ik speel op C-niveau, als je de vergelijking met voetbal maakt, ben ik de beginneling die voor het eerst met het tweede van Swift mag meedoen.’ Hij wees naar het centrecourt waar de Nederlandse toppers elkaar van hoek naar hoek aan het sturen waren. ‘Dáár moet je kijken als je echt squash wil zien.’ Grijnzend: ‘Ik moet er heel hard voor knokken.’

De voormalige voetballer en trainer is als vierde geplaatst in de C-categorie. Beeld ANP Sport

Zijn blik is evenwel geconcentreerd als hij met harde klappen inslaat. Er hangt een penetrante zweetlucht, een souvenir van een vorige partij. ‘Natuurlijk wil ik winnen’, zei hij eerder. ‘Dat zal altijd zo blijven.’

Eerder deed hij al eens mee aan het NK golf. Een heel andere sport, ‘meer behendigheid’, waarbij zweten geen must is. De racketsport squash is fysiek een van de zwaarste ter wereld, in een uurtje kunnen 800 kilocalorieën worden verbrand. Beginners klagen dagen later nog over spierpijn waar ze die nooit verwacht hadden. Van Basten, die bijna dagelijks op de squashbaan staat, enthousiast: ‘Het is heel fysiek, tactisch, technisch, met uithoudingsvermogen. Het is geen contactsport, maar je staat wel tegenover iemand.’

Dat Van Basten überhaupt een dergelijke sport op heel behoorlijk niveau kan beoefenen klinkt bijna ongeloofwaardig. Door het uitbrengen van zijn autobiografie een paar maanden geleden werd zijn pijnlijke afscheid weer actueel. Op zijn 30ste moest hij al stoppen na een lange lijdensweg met zijn enkel die foutief werd behandeld en hem helse pijnen bezorgde. Het gewricht moest uiteindelijk worden vastgezet, hetgeen ook amateurvoetbal uitsloot.

Hij probeerde van alles om zijn sportgeest en -lijf te voeden; tennis, tafeltennis, fietsen, joggen, golfen. Vooral de balsporten bleven trekken. ‘Maar bij tennis moet ik mijn voet afwikkelen en dan krijg ik last.’

In 2014 kwam hij in aanraking met squash. ‘Ik dacht: hier kan ik iets mee. Je loopt steeds korte stukjes, vooral op je voorvoeten. Dat kan ik goed aan. Nu ik wat beter word, krijg ik wat beperkingen, want je hebt eigenlijk twee goede benen nodig.’

Er kijken zo’n 19 mensen toe bij de partij, niet veel meer dan bij andere banen. Het zijn vooral bekenden van beide spelers, twee fotografen, twee cameramannen en drie journalisten. Er was meer interesse, maar de meeste audiovisuele media werden op verzoek van Van Basten geweerd.

Bloedserieus is hij als de partij daadwerkelijk begint. Van Basten blijkt nog verrassend rap, maar is technisch geen hoogvlieger. Zijn slag is kort, een erfenis van zijn tennisverleden. ‘Toch is het al knap dat hij in zo’n korte tijd tot dit niveau is gekomen,’ zegt Tom Lucas, eredivisiespeler en toernooidirecteur die wel eens met Van Basten squasht. ‘Alles staat of valt met wilskracht; die heeft hij in enorme mate. Plus balgevoel en conditie. Als hij technisch nog verbetert, kan hij hoger komen. Maar niet bij de top. Dan had hij eerder moeten beginnen.’

Van Basten beamend: ‘Jongere gasten die ermee opgegroeid zijn slaan alles links en rechts langs me.’

Soms openbaart zich de slimmigheid die hem zo kenmerkte als spits bij een kort balletje dat hij dood in de hoek laat vallen. Soms is daar de vragende blik met vergrote ogen naar de scheidsrechter als hij meent gehinderd te zijn door Spek.

De rally’s blijven veelal kort, geheel tegen het strijdplan van opponent Spek, zo verklappen diens toekijkende ploeggenoten. ‘Björn is fit, maar nerveus, dat zie je.’

Spek had vooraf op Radio 1 gezegd de zwakke plek van de spits te kennen. ‘Zijn linkerenkel.’

Hij baalt na afloop dat hij niet in zijn spel kwam. ‘Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt, twee dagen alleen maar media gehad.’

Van Basten heeft de boel onder controle en na een klein half uurtje stapt hij met 3-0-winst op zak van de baan. Hij bedankt Spek en diens aanhang en geeft zijn dochter een zweetkus.

‘Dit was een mindere tegenstander, de tegenstanders worden steeds beter', oordeelt hij. Met een knipoog: ‘Ik ben nog wel even onderweg.’