Een terugblik op het afgelopen seizoen van de eredivisie

Topscorers

Tadic en De Jong

Niemand had de missie van Ajax zo fraai verwoord als Dusan Tadic. ‘We need to pak schaal’ was het motto van de 30-jarige Serviër. Op de slotdag van de competitie joeg Tadic op nog een eretitel. Met twee treffers in de kampioenswedstrijd tegen De Graafschap achterhaalde Tadic PSV-aanvoerder Luuk de Jong, die niet scoorde tegen Heracles. De titelrace tussen Ajax en PSV eindigde dus alleen op de lijst van topscorers in een gelijkspel. Tadic en De Jong maakten 28 doelpunten, waarbij De Jong zich vooral als heerser van het luchtruim manifesteerde. De topschutter van PSV was de kopscorer, die verreweg de meeste kopduels won. Tadic benutte tegen De Graafschap opnieuw een strafschop, zijn elfde van dit seizoen. De Jong had geen penalty nodig om op 28 te komen. Tadic werd tevens de meest waardevolle speler, met ook nog 13 assists had hij een aandeel in 41 goals van Ajax.

Dusan Tadic Beeld BSR Agency

Beste trainer

Duck Lukkien

De jaarlijkse nominatie van de trainer van het jaar is een farce, omdat de kandidaten al zijn bepaald voor de prijzen worden verdeeld. De beste trainer van dit seizoen staat niet eens op het lijstje. Dick Lukkien heeft een topprestatie geleverd door FC Emmen bij het debuut in de eredivisie naar een keurige 14de plaats te loodsen. Dat is knapper dan kampioen worden met Ajax. Hij deed het bovendien met verzorgd voetbal. Emmen werd na droevige voorstellingen bij Ajax en PSV nog weggehoond als een camping-

elftal, met Anco Jansen als een naar corpulentie neigend boegbeeld. Grijnzend legde Jansen een hand op zijn buik, toen Emmen rivaal FC Groningen in eigen huis had verslagen. Woensdag verraste Emmen de grote buurman Groningen opnieuw. Wederom veranderde Lukkien de Oude Meerdijk in een swingende rocktempel. Emmen werd ook een voetbalstad.

Beste speler

Hakim Ziyech

Vorig jaar hoorde je een deel van de Ajax-fans in de Johan Cruijff Arena morren als Hakim Ziyech weer eens balverlies leed. Na de pijnlijke 3-0-nederlaag tegen PSV werd hij bij aankomst van de spelersbus in Amsterdam zelfs belaagd door een boze supporter. Zondag keek Ziyech na zijn wissel in het duel met FC Utrecht om zich heen. Het publiek scandeerde zijn naam, de liefde voor de Marokkaanse Nederlander is onbegrensd. D66-leider Rob Jetten noemde ook Ziyech woensdag in de Volkskrant een rolmodel bij de volgens hem geslaagde integratie van de Marokkanen in Nederland. Een tikje ongelukkig wellicht, want de in Dronten geboren

Ziyech verkoos de nationale ploeg in zijn vaderland toen hij niets hoorde van de KNVB. Hij speelde in 2018 voor Marokko op het WK in Rusland. Ziyech is gevoelig voor kritiek, zeker als het om zijn rendement gaat. Vorig seizoen was de vormgever van Ajax geregeld onzichtbaar, hoewel niemand de schoonheid van zijn spel betwistte. Bij een aanname van Ziyech vlijt de bal zich verliefd aan zijn voet, zijn passing is welhaast kunstzinnig. Misschien was het zijn uitstraling, Ziyech leek soms de even geniale als onbereikbare individualist. Schijn bedriegt, Ziyech was zeker dit seizoen de ultieme teamspeler.

Het afjagen van de tegenstander begint vaak bij Ziyech, hij is generaal en soldaat ineen. De artiest die het vuile werk niet schuwt, Ziyech nam Ajax bij de hand als aanjager, architect en afmaker. De prachtige assist tegen De Graafschap, na diverse fluwelen voetbewegingen zijn dertiende – alweer zou weleens zijn afscheidscadeau kunnen zijn geweest. Ziyech is de eredivisie definitief ontgroeid.

Ziyech met de schaal. Beeld Guus Dubbelman

Gouden Duo

Vlap en Lammers

Waar zou het toch al wankelmoedige Heerenveen hebben gestaan zonder zijn gouden duo Sam Lammers en Michel Vlap? Ze scoorden allebei 16keer en tekenden daarmee voor de helft van de productie bij de Friese club. De bestuurlijke machtsstrijd in Friesland liet zijn sporen na, Heerenveen was de ploeg van alles of niks, gedragen door twee onbevangen twintigers. Lammers had ook zijn werkgever PSV geholpen met twee treffers tegen Ajax. Na de spectaculaire 4-4 voor Heerenveen in de Johan Cruijff Arena schitterde Vlap tegen PSV. De middenvelder bewees met fijne dribbels en een prachtig doelpunt dat hij rijp is voor een topclub. Met zijn transfersom kan Heerenveen de beoogde renovatie financieren. Lammers weet bij zijn terugkeer naar Eindhoven dat hij De Jong voor zich heeft en overweegt een transfer. Heerenveen zal zijn topschutters missen.

Grootste tegenvaller

NAC

De samenwerking met Manchester City bleek voor het roemloos gedegradeerde NAC geen gedroomde levensverzekering. In 2018 handhaafde NAC zich met huurlingen als Angelino (nu PSV) en Manu García (Toulouse) in de eredivisie. Dit seizoen was de Britse aanvoer ondermaats, waardoor trainer Mitchell van der Gaag vanaf de eerste ronde tot een inhaalrace werd veroordeeld. De chaos bij NAC vertaalde zich ook op het veld. Technisch directeur Hans Smulders werd ontslagen, waarna algemeen directeur Justin Goetzee zich solidair verklaarde en eveneens vertrok. Oud-prof Pierre van Hooijdonk haalde in de winterstop als adviseur van de club nog enkele spelers binnen. Maar de selectie miste elke balans, met meer linksbacks dan aanvallers. Trainer Ruud Brood loste Van der Gaag af. Het hielp niets, NAC was op afstand de zwakste ploeg van de eredivisie.