Een tegendoelpunt valt bij AZ ook tegen PEC Zwolle als een rijpe appel

Calvin Stengs van AZ en Dean Huiberts van PEC Zwolle tijdens de Nederlandse Eredivisie-wedstrijd tussen PEC Zwolle en AZ Alkmaar. Beeld ANP

De treffer die Zwolle-spits Pelle Clement zaterdagavond na tien minuten maakt, is alweer het 23ste tegendoelpunt dat AZ incasseert. Zo makkelijk als de ploeg de goals dit seizoen om de oren krijgt, zo stabiel oogde de Alkmaarse defensie vorig seizoen. Toen scoorden tegenstanders in vijftien speelrondes slechts acht keer tegen AZ. Het is het grootste negatieve verschil van alle eredivisieclubs.

‘Het baart me zorgen, want het maakt het lastiger om wedstrijden te winnen’, zegt trainer Pascal Jansen. AZ, de huidige nummer vijf van de eredivisie, speelde al zeven keer gelijk. De ploeg staat zeven punten achter op koploper Ajax, dat twaalf tegendoelpunten slikte tot dusver. Ook PSV (13) en Feyenoord (12) hebben de verdedigende zaken beduidend beter op orde.

Andere situatie

De komende weken wachten krachtmetingen met de traditionele topdrie, te beginnen woensdag met de uitwedstrijd tegen PSV, waar vorig seizoen soeverein werd gewonnen (0-4). ‘We zitten in een andere situatie dan vorig seizoen’, zegt doelman Bizot. ‘Toen liep het gesmeerd en viel alles goed.’

AZ knoeide vooral in de eerste speelronden, met vijf opeenvolgende gelijke spelen tegen Zwolle (1-1), Fortuna (3-3), Sparta (4-4), VVV (2-2) en ADO (2-2). Verpersoonlijking van die beroerde competitiestart was Bizot, die in november zijn debuut in Oranje maakte. De keeper die zich afgelopen seizoen ontpopte tot betrouwbare sluitpost, vormde met zijn gegrabbel plots een onzekere factor.

De denkbeeldige magneet in zijn handschoenen was ingeruild voor zeepsop op de vingertoppen, leek het wel. Zijn percentage reddingen ligt dit seizoen aanmerkelijk lager (59 procent) dan vorig seizoen (84 procent), terwijl het aantal schoten op doel tegen nagenoeg gelijk is. ‘Vooral in de eerste wedstrijden hoefde er maar iets te gebeuren en sloop er onzekerheid in de ploeg. Dat voel je als keeper ook.’

Pantelis Hatzidiakos van AZ. Beeld Pro Shots / Niels Boersema

Verval

De doelman noemt het succes van vorig seizoen - AZ eindigde in het door corona vroegtijdig afgebroken seizoen als medekoploper naast Ajax - als een van de oorzaken voor het verval van dit seizoen. ‘Na zo’n goed jaar verwacht je dat een aantal jongens een mooie vervolgstap gaat maken. Dan ben je er met je hoofd misschien niet helemaal bij.’

Bizot ervoer het zelf. Terwijl de competitie halverwege september begon, was de transfermarkt tot begin oktober open. ‘Ik heb ook met die gedachten rondgelopen. Dat is heel normaal, denk ik. Zonder ambities kun je niet het maximale uit je carrière halen.’

Het is een weinig hoopgevende gedachte voor AZ, nu de winterse transfermarkt tot eind januari open is. ‘Ik kan niet in de koppies van de jongens kijken, maar ik kan me voorstellen dat spelers een pad voor zichzelf uitstippelen en dat het mogelijk een rol zou kunnen spelen. Dat sluit ik niet uit’, zegt Jansen.

De trainer die als assistent de begin december ontslagen Arne Slot opvolgde, wil voorkomen dat AZ tegen forse averij oploopt bij de start van de tweede seizoenshelft, al helpt het magere gelijkspel tegen Zwolle daar niet aan mee. ‘Op basis van wat ik in september en begin oktober heb zien gebeuren, heb ik het de afgelopen week benoemd. Transferperikelen spelen weer op. Maar het mag geen invloed hebben op hoe spelers presteren.’

Scheidsrechter Kevin Blom en Fredrik Midtsjo van AZ. Beeld ANP

Anoniem

AZ oogt ongeïnspireerd tegen Zwolle, dat aan het eind van het seizoen afscheid neemt van trainer John Stegeman. De Alkmaarse aanvallende groeibriljanten Myron Boadu en Calvin Stengs vervullen dit seizoen veelal een rol in de anonimiteit. Al is bij AZ het scorend vermogen niet het probleem. Met 36 doelpunten scoorde de ploeg gemiddeld vaker per wedstrijd (2,3) dan vorig seizoen (2,2). AZ maakte bovendien meer doelpunten dan PSV (35) en Feyenoord (31).

Topscorer Teun Koopmeiners is dicht bij zijn tiende treffer. Maar de vrije trap van de middenvelder met de fluwelen traptechniek spat boven Zwolle-keeper Zetterer uiteen op de lat. Even daarvoor gaat de doelman opzichtig in de fout als hij mistast op een houdbaar schot van Fredrik Midtsjø.

Veel meer kansen weet AZ zich niet te scheppen. Zo is een vroeg tegendoelpunt de aanzet voor nieuw puntverlies en een deuk in het Alkmaarse vertrouwen aan het begin van een cruciale maand, met PSV, Ajax en Feyenoord als tegenstanders. De ploeg van Jansen moet zich snel oprichten, wil het de titelaspiraties niet al in de winter als sneeuw voor de zon zien verdwijnen.

Het voorkomen van tegendoelpunten is daarbij een grotere zorg dan het maken van doelpunten.