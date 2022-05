Een team vol met supersterren is in de NBA niet langer een garantie voor succes

Giannis Antetokounmpo is met Milwaukee Bucks opnieuw een van de favorieten in de play-offs. Beeld ANP / EPA

Veel bookmakers en kenners wisten het voorafgaand aan het seizoen vrijwel zeker: Brooklyn Nets en Los Angeles Lakers zouden gaan strijden om het kampioenschap in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA. Op papier hadden de twee sterrenploegen het meeste talent, maar de huidige play-offs bewijzen dat het geen garantie meer is voor succes. Het tijdperk van de ‘superteams’ lijkt voorbij, tenminste voor even.

De Lakers, met LeBron James, Anthony Davis en Russell Westbrook, strompelden door het seizoen en liepen de play-offs mis, het Brooklyn van Kevin Durant, Kyrie Irving, en voorheen James Harden, implodeerde en werd roemloos, zonder een wedstrijd te winnen, in de eerste ronde weggevaagd door Boston Celtics, een ploeg die geduldig werd opgebouwd en al jarenlang samenspeelt.

In de NBA, een competitie waarin individuele klasse meer dan elders doorslaggevend is, geldt het als een beproefde formule: verzamel zoveel mogelijk sterren, en de prijzen zullen volgen.

In de geschiedenis van het Amerikaanse basketbal werden kampioenschappen meestal gewonnen door teams met de meeste individuele klasse. De manier waarop die werden samengesteld, veranderde in de afgelopen decennia.

Macht bij de sterren

In het zogeheten ‘player empowerment’-tijdperk, waarin de macht bij de sterren ligt, nemen spelers het voortouw bij het smeden van allianties. Zo ging het in Brooklyn, waar vrienden Irving en Durant hun wens om samen te spelen in vervulling brachten. De twee waren transfervrij in 2019 en kozen voor het hippe Brooklyn. Een jaar later werd Harden, een derde superster, aangetrokken middels een spelersruil, waarbij de club de meeste jonge talenten verloor. Harden was ontevreden bij Houston Rockets, wilde vertrekken, en kreeg dus zijn zin.

Brooklyn had op papier wellicht ‘het beste team in de geschiedenis van de NBA’, schreef The New York Times, maar het sterrenensemble wacht in de praktijk nog altijd op de eerste prijs.

Vorig seizoen kende Brooklyn pech met blessures, dit jaar viel de ploeg als een zandkasteel uiteen: Irving wilde zich niet laten vaccineren tegen het coronavirus en mocht daarom lange tijd niet spelen in New York, Harden raakte opnieuw ontevreden en vertrok naar Philadelphia 76ers.

In de play-offs bleken de balans en breedte van de selectie de grootste problemen. Het is de tol die wordt betaald voor het aantrekken van supersterren: de ruimte onder het salarisplafond krimpt, belangrijke waterdragers moeten vaak het veld ruimen.

In Los Angeles gingen de Lakers ten onder aan soortgelijke kwalen. De grote namen, James, Davis en Westbrook, konden nooit een team vormen, en werden daarbij geplaagd door blessures. In 2020 was de selectie meer in evenwicht. In dat seizoen kwam Davis, ontevreden bij New Orleans, via een spelersruil naar Los Angeles om James aan diens vierde kampioenschap te helpen. Het werkte, zoals sterrenteams in de jaren ervoor vaker succes kenden.

Oorsprong bij Boston Celtics

Wie zoekt naar de oorsprong van de superploegen, kan uitkomen bij de Boston Celtics, die in 2007 sterren Ray Allen en Kevin Garnett toevoegden aan een selectie waar de eigen Paul Pierce al deel van uitmaakte.

Vaker wordt verwezen naar de komst van LeBron James naar Miami Heat, in 2010. Het gezicht van de NBA ging samenspelen met zijn vrienden Dwyane Wade (hij was al in dienst van Miami) en Chris Bosh, die overkwam van Toronto Raptors. Het sterrentrio won twee kampioenschappen. In de jaren die volgden domineerden Golden State Warriors, met nieuwkomer Durant, Stephen Curry en Klay Thompson, en in mindere mate Cleveland Cavaliers, waar James met Irving en Kevin Love een nieuw superteam smeedde.

Een stevige trendbreuk was het kampioenschap van Milwaukee Bucks van afgelopen seizoen. De ploeg uit de staat Wisconsin bewees dat het ook anders kon. Milwaukee bouwde een team rond de Griekse superster Giannis Antetokounmpo, die de Bucks zelf ontdekten en in 2013 selecteerden bij de zogeheten draft.

Een belangrijk signaal was Antetokounmpo’s contractverlenging in 2020, op een moment dat de club jaren achtereen was gestrand in de play-offs. Verwacht werd dat ook Antetokounmpo zijn heil elders, in een aantrekkelijker markt en met andere sterren, zou gaan zoeken, maar de Griek besloot te blijven. Zijn vertrouwen werd uitbetaald in een NBA-titel. ‘Het is makkelijk om met anderen te winnen’, sprak Antetokounmpo. ‘Dit is de moeilijke weg.’

Favorieten nu

In de kwartfinales van de huidige play-offs resteren louter clubs die hetzelfde model als Milwaukee volgden. De favorieten zijn Phoenix Suns, Memphis Grizzlies, Boston Celtics, Miami Heat, Golden State Warriors en opnieuw Milwaukee, allen teams met sterren uit eigen gelederen, in sommige gevallen bijgestaan door een dragende speler van buitenaf.

Het zorgt voor meer evenwicht in de competitie. Een kampioen is moeilijk te voorspellen. Het zal NBA-baas Adam Silver tevreden stellen. ‘Iedere speler wil de mogelijkheid om naar het team van zijn keuze te gaan’, zei hij vorig jaar in een radio-interview, ‘maar je wilt liever niet te veel talent op één plek zien.’