Een stadionbezoek zonder spreekkoren en met 1,5 meter afstand? ‘Dat wordt een soort kerkgang’

Koning Willem-Alexander (r.) op werkbezoek in de Kuip. F Beeld ANP

Jacco van Leeuwen, voorzitter supportersvereniging ADO Den Haag.

‘Dit is een mooie stap. Maar wie die restricties bedacht heeft, wordt een grotere pispaal dan Johan Derksen. Op deze manier wordt het bezoek van een voetbalwedstrijd een soort kerkgang. Iedereen houdt zijn mond, iedereen zit stil, niemand zit bij elkaar in de buurt. Voetbal is emotie, dat is meeleven, meebewegen en meeschreeuwen met wat er gebeurt. En wat ga je doen als er toch één iemand zingt? Hoe hard mag je überhaupt praten? Krijg je een geluidsmeter op de stoel naast je?’

Jan van Merwijk, directeur stadion Feyenoord (de Kuip, met een capaciteit van 51.117).

‘We zijn blij met de verruiming, maar die stelt ons wel voor uitdagingen. Meer aparte toegangen en verschillende tijdsblokken waarop fans naar binnen en buiten mogen is best te regelen. Contactonderzoek bij een besmetting is eenvoudig doordat toeschouwers geregistreerd staan. Het staat of valt bij het verantwoordelijkheidsgevoel en de discipline van de fans. We kunnen de speaker wat laten omroepen en de stewards goed instrueren. Maar het is onmogelijk van voetbalfans te vragen stil te blijven.

‘In de Kuip staan de stoelen en rijen vrij dicht op elkaar. Houd je anderhalve meter aan dan schatten we dat er 9 á 13.000 in kunnen. Dat hangt onder meer af van of families wél dicht bij elkaar mogen zitten. En de regels voor kinderen.

‘Ik schat in dat we dezelfde inzet aan personeel nodig hebben als bij een volledige bezetting. Het is niet superrendabel. Pas als je richting de 15.000 toeschouwers gaat, wordt het voorzichtig interessant.’

Remco Ravenhorst, voorzitter supportersvereniging FSV De Feijenoorder.

‘Ik snap dat clubs elke euro kunnen gebruiken, maar de Kuip moet kolken anders is het de Kuip niet meer. Daarbij is de vraag: wie laat je wanneer toe? Ik verwacht dat we uitkomen op 30.000 seizoenkaarten. Wie mag naar de topwedstrijden? Wie moet genoegen nemen met een potje tegen een middenmoter? Die discussie moet je niet willen. Gezondheid staat voorop, maar het is nog juni, wellicht dat eind augustus de besmettingscijfers nog lager zijn. Dan zal er nog meer druk komen vanuit supporters om in ieder geval alle seizoenkaarthouders toe te laten. Die ambitie zou er moeten zijn.’

Ronald Lubbers, voorzitter FC Emmen.

‘Er is geen stadion gelijk in Nederland. In het ene zit je verder van elkaar af dan bij het andere. Dat van ons is behoorlijk verouderd. Toiletbezoek zou bijvoorbeeld niet mogelijk zijn. Er zijn veel smalle gangetjes, de businessruimte moet sowieso dicht. Dat zouden we ervoor over hebben als de fans maar allemaal mogen komen. We voetballen in de buitenlucht en Emmen is zo’n beetje de lichtste plek op de kaart die het aantal besmettingen per regio aangeeft. Dat leeft hier wel; waarom moeten hier ook de beperkingen zijn die ze in het westen hebben?’

Fabian Nagtzaam, voorzitter supportersvereniging Ajax.

‘We voelen ons overvallen. Waarom wordt bij vliegtuigen een afschaalmodel gebruikt en bij voetbalwedstrijden een opschaalmodel? We hebben in Nederland een prachtig zogeheten supporterscollectief dat alle voetbalsupporters vertegenwoordigt en waarmee lumineuze ideeën voor een zo vol mogelijk stadion zijn bedacht, maar dat is niet geraadpleegd door de KNVB. Een idee is om in augustus te testen met steeds grotere aantallen publiek tijdens oefenwedstrijden, inclusief testen van tevoren. Pakt dat goed uit: laat dan de volle bezetting toe in september. We willen geen onderscheid maken tussen supporters; het is allemaal of niet.’

Henk Markerink, directeur Johan Cruijff Arena (capaciteit 54.990).

‘Ik ben op zich heel blij mee met dit nieuws. Sinds 15 maart gebeurt er voor het eerst sinds de opening in 1996 maandenlang niets in dit stadion. Een trieste ervaring. En aanvankelijk leek dat zo te blijven tot er een vaccin is. Vandaar mijn blijdschap, we zijn van wal.

‘De Johan Cruijff Arena is aangewezen als proeftuin voor grotere evenementen met behulp van de nieuwste technologie. We zullen precies de reis van een bezoeker in kaart brengen. Van huis tot aan het stadion, inclusief toiletbezoek, versnapering et cetera. Zo kun je berekenen hoeveel toeschouwers je kunt binnenlaten.

‘Normaliter moet de Arena bijna vol zijn om het rendabel te krijgen, maar met de 15.000 man die in het verleden op wedstrijden van American Football-team Admirals afkwam, zijn we ook uitgekomen. Ik zie dit als een economische opstap. Het zal de eerste keren misschien centen kosten, maar dat zien we dan als een investering. Als er maar weer leven in dat stadion komt.’