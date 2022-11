Een spits voor thuis (Giménez), een spits voor uit (Danilo), en Feyenoord profiteert

Sebastian Szymanski van Feyenoord heeft uitgehaald voor de tweede goal van de Rotterdammers. Beeld ANP

Bij Feyenoord is een nieuwe spitsenstrijd losgebarsten. Waren vorig seizoen Cyriel Dessers en Bryan Linssen als twee delen die samen één topspits maakten, dit seizoen vechten hun Latijns-Amerikaanse opvolgers Danilo en Santiago Giménez om de positie van voorste pion. Feyenoord vaart er wederom wel bij. Opvallende statistiek: de ene spits slaat vooral in thuiswedstrijden toe, de ander doet dat bijna louter in uitwedstrijden.

Donderdagavond was de Mexicaan Giménez de held met een beslissend frommeldoelpunt tegen Lazio, leidend tot plaatsing bij de laatste zestien van de Europa League, voor het eerst in twintig jaar. De Kuip explodeerde van geluk, net als Giménez die extatisch juichte. Maar vier dagen later, op bezoek in het drijfnatte stadionnetje van FC Volendam, was de Braziliaan Danilo weer belangrijk met een treffer en een assist, resulterend in een 2-0-zege.

Danilo werd vorig seizoen door toenmalig Ajax-, en huidig Manchester United-coach, Erik ten Hag gebombardeerd tot beste afmaker die Ajax op dat moment had. Maar hij kreeg er weinig kansen. Bij Feyenoord, dat hem transfervrij overnam, maakt hij die faam behoorlijk waar. Al achtmaal scoorde hij dit seizoen in de competitie, eenmaal in de Europa League.

Concurrentiestrijd

Door de concurrentiestrijd maken de spitsen elkaar beter, betoogt Danilo. Ze wisselen elkaar meestal na 60 of 70 minuten af, waarbij Danilo, die zelf dacht als tweede spits te zijn gekomen, vooralsnog twee keer zoveel speeltijd kreeg.

Danilo (23) speelt al vijf jaar in Nederland, eerder ook bij Jong Ajax en op huurbasis bij FC Twente, waar Giménez (21) pas begin augustus naar Nederland kwam. Toch wordt die laatste, mede vanwege zijn status van Mexicaans international, gezien als de speler die op termijn het meeste moet opleveren. Voor hem zou naar verluidt in totaal zo’n acht miljoen euro moeten worden betaald. Giménez is populair bij de fans, doordat hij al vijf keer scoorde in de Europa League en door een gelikt YouTube-filmpje bij zijn entree, observeerde coach Arne Slot.

Giménez is de spits die normaliter beter aan de bal is en een beter aanspeelpunt vormt. Danilo verloor tegen Volendam het meest van alle veldspelers van Feyenoord de bal. Zijn profiel past het best bij die van pinchhitter. Maar met acht doelpunten doet hij het boven verwachting. Opvallend is dat Danilo bij elke uitwedstrijd in de eredivisie bij een treffer betrokken was, maar thuis alleen een keer scoorde in de Europa League. De twee competitietreffers van Giménez waren wel voor eigen publiek.

De concurrentiestrijd verbaast Slot niet. ‘Het zijn spitsen die over het algemeen scoren door het voorafgaande samenspel van de ploeg. Alleen tegen AZ, toen Danilo een bal van ver in de kruising schoot, was dat niet zo. Ach, bij Ajax en nog wel meer ploegen wordt er ook veel afgewisseld in de spits.’

Danilo vindt dat het goed werkt zo. ‘Samen doen we geweldig werk, samen zijn we sterk. We houden allebei van hard werken. We houden van dezelfde God, wonen in hetzelfde gebouw, gaan soms samen bowlen. We hebben een heel goede relatie.’

Hoeder

Danilo is een beetje de hoeder van het afgelopen zomer fors uitgedijde Latijns-Amerikaanse contingent bij Feyenoord. Hij spreekt uitstekend Engels, heeft een Nederlandse vriendin en voelt zich inmiddels helemaal thuis in Nederland. ‘Ik geef de andere jongens tips, help ze.’

Met landgenoot Igor Paixão deed hij een synchroon dansje (‘dat is belangrijk, dat het synchroon is’) na zijn treffer. Danilo had al een paar keer oog in oog gestaan met de bekwame Volendam-doelman Filip Stankovic, voordat hij na een kwartier scoorde. Na een sterke actie van Javaîro Dilrosun over de rechterflank kon hij volledig vrijstaand de bal in de hoek schuiven.

Het was tamelijk lachwekkend wat Volendam tegen Feyenoord liet zien. ‘Afgetroefd op intensiteit,’ concludeerde Volendam-coach Wim Jonk, die met zijn ploeg laatste blijft, triestig. Hij zag zijn ploeg twijfelen, geen eenheid van denken uitstralen, zonder echt geloof spelen. En hij zag dat het bij Feyenoord, dat donderdag dus nog diep had moeten gaan, totaal anders was, vooral voor de rust.

Slot baalde alleen een beetje dat van de 23 doelpogingen er maar twee werden omgezet in treffers. Dat tweede doelpunt, kort voor rust, was trouwens bijzonder fraai door de pass van Danilo op de diepgaande techneut Sebastian Szymanski. Hij vond in de loop de verre hoek, mede door een voor Stankovic fataal stuitje op het gladde kunstgras waardoor de bal extra snelheid kreeg.

Na rust was er weinig aan, het boeide Feyenoord niets met de zoete smaak van donderdag nog in de mond. Stankovic voorkwam overigens nog een treffer van de ingevallen Giménez met een knappe redding. Daardoor blijft het optisch een makkelijk keuze voor Slot: Giménez bij thuiswedstrijden en Danilo bij uitduels opstellen.