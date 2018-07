Een slopende flitsetappe met Formule 1-achtige start: spektakel gegarandeerd

Liefhebbers van het peloton krijgen woensdag in de Tour de France een voorproefje te zien van het nieuwe wielrennen. In het kuuroord Bagnères-de-Luchon, in het hart van de Pyreneeën, staan ’s middags bij de start van de zeventiende etappe renners in het gelid opgesteld naar het model van de startgrid in Formule 1.

Van kwalificatietijden is geen sprake, de plaats in de voorlopige rangschikking bepaalt de positie. Vooraan zal geletruidrager Geraint Thomas staan, met schuin achter hem viervoudig Tourwinnaar Chris Froome. Op de tweede rij: Tom Dumoulin en Primoz Roglic. Verderop: Steven Kruijswijk, zevende in het klassement. De eerste twintig staan achter elkaar. De rest van het peloton klit onderverdeeld in vakken bij elkaar. Om 15.15 uur valt het startschot.

Daar is vernieuwing nummer 2: een ultrakorte, maar slopende etappe. Niks rustig de stijfheid uit de spieren trappen, het gaat meteen omhoog, de Montée de Peyragudes op, gevolgd door de Col de Val Louron-Azet en de Col de Portet. Twee keer eerste categorie, één keer buitencategorie. Na 65 kilometer en zo’n twee uur en een kwartiertje later is het alweer voorbij. Bijkomend extraatje: de verwachting is dat de strijd om het geel hier in volle hevigheid zal ontbranden. Er wordt ook nog eens onweer voorspeld.

Het concept van woensdag is de antipode van de langdradige, ellenlange en oneindig durende rit door uitgestrekt laagland. Kopgroep weg, kopgroep terug, sprint. Volgens parcoursbouwer Thierry Gouvenou staat de formule garant voor spektakel. ‘Het peloton kan de borst natmaken.’

Tijdritdraaiboek

De ploegen breken zich het hoofd over hoe ze dit gaan aanpakken. Het is onverantwoord vanuit het niets de hartslag op te jagen en de longen te teisteren. Sunweb van Dumoulin en Lotto-Jumbo van Kruijswijk hebben het draaiboek van de tijdrit tevoorschijn gehaald. Dat betekent een intensieve warming-up. De laatste ploeg denkt ook aan een lichte hersteltraining in de ochtenduren. Het machtige Sky gaat ’s morgens vanuit het hotel vlak over de grens in Spanje nog eerst een colletje op, het kleine Wanty-Groupe Gobert doet hetzelfde.

Wat er direct naar de start zal gebeuren, weet niemand. Verschillende ploegen bespreken dinsdagavond nog de scenario’s. Ploegleider Luke Roberts van Sunweb loopt alvast enkele mogelijkheden af. ‘Het kan zijn dat renners net buiten of binnen de top-10 gelijk zullen aanvallen. Maar het kan ook zo zijn dat iedereen die vooraan staat rustig in de pedalen klikt en langzaam wegrolt tot de helpers van achteruit komen aansluiten.’ Zijn kopman Dumoulin houdt het op het laatste. ‘Ik kan me niet voorstellen dat iemand uit de top-20 gelijk gaat aanvallen. Je weet wat er komt. Nee, de eerste kilometers zouden weleens heel rustig kunnen verlopen.’

Roberts’ collega bij Lotto-Jumbo, Frans Maassen, voorspelt vuurwerk in de eerste kilometer. ‘Het is ook een kans. We staan vier en zeven in het klassement. Dan kun je wat proberen.’ Sky, net als Lotto-Jumbo met twee renners vertegenwoordigd bij de eerste twintig, zal zo snel mogelijk assistentie naar voren dirigeren. Ploegleider Servais Knaven verwacht dat vooral renners op de tweede en derde rij erin zullen vliegen. Klassementsleider Thomas zegt dinsdag na de etappe dat hij vanaf de start niet volle bak zal rijden. ‘Dat is riskant als er nog zoveel te klimmen valt.’

Voeding

De voeding is ook een vraagstuk. Volgens Luke Roberts moet er energie mee. De inspanning is langer dan die in een fikse tijdrit. Zonder aanvulling redt een renner die ruim twee uur in de buurt van zijn limiet rijdt het niet. Maar hoeveel precies is gissen. Daarbij komt nog: hoe minder ballast hoe beter.

De late start betekent ook een afwijking van het gebruikelijke eetpatroon. Er wordt deze dag twee keer gegeten: ontbijt om 9 uur en rond twaalven lunch. Lotto-Jumbo serveert een vezelarm dieet. Het moet zo licht mogelijk zijn. Knaven van Sky: ‘Twee keer jezelf vol eten is er zeker niet bij.’

In het peloton is weinig protest te vernemen tegen de formule. De ervaren Laurens ten Dam: ‘Het is leuk. Wel grappig. Ik heb het nog nooit gedaan. Het is een mooie afwisseling.’ Frans Maassen: ‘Het is natuurlijk het opkloppen van sensatie, maar het heeft zeker meerwaarde. Iedereen kijkt ernaar uit, iedereen moet met de billen bloot.’ Knaven: ‘Korte ritten zijn altijd spectaculair. Het is ook een manier om in de belangstelling van jongere kijkers te komen.’ Over de Formule 1-start heeft hij wat twijfels. ‘Dat is vooral leuk voor het plaatje.’ Ploegleider Hilaire Verschueren van Wanty, al decennia aanwezig in het peloton, is positief. ‘Vernieuwing is nodig.’ Dat er nogal wat renners uit zijn ploeg zijn die zich vanuit de achterhoede naar voren moeten knokken, ziet hij niet als nadeel. ‘Ze moeten maar zien hoe ze er geraken. Ik heb er geen compassie mee.’

Het voorbehoud komt van Tom Dumoulin. Hij is ook gaan fietsen om zichzelf te testen op uithoudingsvermogen en hardheid op te bouwen, om het drie weken lang vol te houden. ‘Als dit het elke dag wordt, doe ik niet meer mee.’

Alternatieve start 17e etappe. Foto De Volkskrant